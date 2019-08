'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'

İZMİR Ticaret Borsası Hububat Mamulleri Toptan Ticaret Komitesi Başkanı Necati Polat, buğday ekim alanlarının azaldığını ve bu ürün için önlem alınmaması halinde, ülkenin dışarıya bağımlı hale geleceğini söyledi. Buğdayın ekim alanlarının 1998 yılında 9,8 milyon hektarken 2019 yılında yaklaşık yüzde 30 azalarak 6,9 milyon hektara düştüğünü ifade eden Polat, Türkiye'nin gerekli tedbirleri alarak 35-40 milyon ton buğday üretimi sağlayabileceğini ve bölgesinin stratejik öneme sahip ülkesi konumuna gelebileceğini söyledi.

Ticaret Borsası Hububat Mamulleri Toptan Ticaret Komitesi Başkanı Necati Polat, ekim alanlarının azalmasına rağmen artan verimle aradaki farkın kapatıldığını anlatan Polat, "Türkiye'nin 25 milyon ton buğdaya ihtiyacı var. Bizim, misafirlerimizin ve turistlerin ihtiyacı olan 20 milyon ton. Türkiye yurt dışına un ve makarna ihracatı yapıyor. 5 milyon ton buğday da işlenerek ihraç ediliyor. Ancak buğday üretimi her yıl biraz daha azalıyor" dedi. Alınacak birkaç tedbirle buğday üretimin 20 milyon tondan 40 milyon tona çıkarılabileceğini anlatan Necati Polat, "Yıllık dekar başına 280 kilogram olan verimimizi, 500 kilograma çıkardığımız takdirde bile bu 35 milyon ton üretime tekabül ediyor. Bunu yapmak zor değil. Önemli olan hangi buğdayın ekileceğinin tesbiti ve çiftçinin buna yönlendirilmesi, sonrasında çiftçiden iyi fiyatlarla bunun alınması" dedi.

HER YIL 4.5 MİLYON HEKTAR ARAZİ NADASA BIRAKILIYOR'

Bu önlemlerin alınması halinde Türkiye'nin 35-40 milyon ton buğday ile bu üründe bölgesinin stratejik ülkesi haline gelebileceğini aktaran Polat, "Çok zor bir durum değil. İthalata bağlı olan gübre ve ilaç üretimi kesinlikle yerli olarak yapılmalı. Çiftçiye bu konuda destek verilmeli. Çünkü üretim maliyetleri arttığı için çiftçi yeterli gübre ve ilaç kullanmaktan kaçınıyor. Bu da tarladaki verimi düşürdüğü gibi, çiftçinin girdi maliyetlerini arttırıyor. Biz bunu yaptığımız zaman buğday çiftçi açısından çok daha cazip ve kazançlı hale gelecek" diye konuştu.

Türkiye'de her yıl 4,5 milyon hektar arazinin nadasa bırakıldığını, ülkedeki toplam üretim alanının 18 milyon hektar olduğunu söyleyen Polat, toplam üretim alanının yüzde 25'inin nadasa bırakıldığını ve sulanmadığını vurgulayarak, gübreye ihtiyaç duyan bu tür toprakların çiftçi açısından cazip olmadığını belirtti. Polat, şunları söyledi:

"Nadasa bırakılan alanların tarıma kazandırılması ve her yıl ekilebilir hale gelmesi zorunludur. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, gerekli yatırımların yapılması önemli. Buğdayda stratejik bir ülke olmamız açısından eksikliklerin giderilmesi lazım."

'BUĞDAY ÜRETİMİNDE DARALMA VAR'

Gerekli tedbirlerin alınmaması halinde Türkiye'nin ithalatçı bir ülke konumuna düşerek, buğdayda veya diğer tarım ürünlerinde dışarıya bağımlı bir hale geleceği uyarısında bulunan Polat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun hububat üretiminde tüketimi karşılama oranlarını incelediklerini söyleyerek, "Türkiye'de hububat ürünlerinde 2018 yılında üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 97,2. Bu rakam 2017 yılında yüzde 98'di. Türkiye hububat ürünlerinde kendi tüketiminin yüzde 97,2'sini genelde karşılıyordu. Bu seneki rakamlara bakınca, buğdayda daralma olduğunu görüyoruz. Türkiye buğdayda şu anda kendi kendine yetiyor ama ülke sınır değerlere ulaşmış durumda. Bundan sonraki kırmızıçizgi, o da bizim için tehlike" dedi.

Polat, Türkiye'nin özellikle buğday ve mısır gibi ürünlerde dışarıya muhtaç olmaması gerektiğini, bu nedenle tedbir alınmasının önemli olduğunu belirtti.