Buffet: Ticaret savaşı tüm dünya için kötü olur

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mayıs () – Berkshire Hathaway CEO’su Warren Buffet, ABD ve Çin arasındaki olası bir ticaret savaşının sadece iki ülkeyi değil tüm dünyayı olumsuz etkileyeceğini söyledi.

CNBC’ye konuşan Buffet, dünyada tüm dengelerin kesiştiğini ve piyasaların ABD’nin gümrük vergisi hamlesine tepki gösterdiğini belirtti.

Buffet “önce yumruk sallayıp sonra elini uzatma”nın iyi bir pazarlık yolu olmadığını söyledi ve işinsanlarının satın almalarda oyunlar oynamayı sevdiğini ancak bu taktiğin ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde kullanılmasının “büyük bir zaman kaybı” olacağını ekledi.

Buffet, konu ile ilgili çok fazla politik durum olduğunu belirterek, ticaret görüşmelerinin sonucu ile ilgili bir tahmin yapmadı.