Budanan ağaçlar organik gübreye dönüşüyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi'nin Kompost Üretim Tesisi’nde, belediye ekipleri tarafından budanan ağaç dalları, kesilen çimler, otlar ve pazarlardan toplanan sebze meyve atıklarından gübre üretiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen Kompost Üretim Tesisi’nde belediye ekipleri tarafından budanan ağaç dalları, kesilen çimler, otlar ve pazarlardan toplanan sebze meyve atıklarından organik gübre üretiliyor. 20 dönümlük alan üzerinde kurulu tesiste üretilen gübre, belediye denetimindeki park ve bahçelerde kullanılıyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Çiftçi Eğitim Merkezi’nde de üreticilere gübre dağıtılıyor. 20 dönümlük alan üzerinde kurulu tesiste bugüne kadar 263 ton atık işlenerek gübre haline getirildi. Tesislerde üretilen organik gübre, belediye denetimindeki park ve bahçelerde kullanılıyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Çiftçi Eğitim Merkezi’nde de üreticilere gübre dağıtılıyor. Tesiste üretilen organik gübre, bu yıl içinde 5 ve 10 kiloluk paketler haline getirilerek vatandaşların ulaşabilecekleri noktalarda da satışa sunulacak.

'TAMAMEN ORGANİK'

Elde ettikleri gübrelerin tamamen organik olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Tüzün, ürünü hayvan gübresi de katarak zenginleştirdiklerini belirtti. Türkiye’de sadece 3-4 yerde bu tür gübre üretimi yapıldığını aktaran Tüzün, ürünün talep gördüğünü ifade etti. Tüzün, “Tesisimiz, çöp depolama sahası yakınında. Toplanan bitkisel ve organik atıkların ayrıştırılması sonucunda getirdiğimiz atıkları, işleme tabi tuttuğumuz bir bölge. Burada şu ana kadar 263 ton malzemeyi işledik. İşlediğimiz malzemelerden de gübre elde ediyoruz. Elde ettiğimiz gübreler saksı bitkileri ve meyve sebze üretiminde kullanılan gübre yerine geçiyor. Hem de bu atıklar solucan gübresinde mama yerine kullanılabiliyor. Özellikle yapmış olduğumuz bu çalışmayla ilimizdeki organik ve iyi tarım uygulamalarında, Park Bahçeler Daire Başkanlığımızda ya da Çiftçi Eğitim Merkezi’ndeki üretim sahalarımızda kullandığımız organik, besleyici bir materyal. Bu materyali belirli bir süre burada kızgınlığa, olgunluğa ulaştırdıktan sonra işleme prosesini tamamladıktan sonra 5 ve 10 litrelik paketlerle de vatandaşımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.



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