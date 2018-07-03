Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Buba’dan girişimcilik sektörüne "360 derece hizmet"

İstanbul, 3 Temmuz () - Melek Yatırım ağı olarak kurulan Boğaziçi Mezunları Derneği (BUBA),Türkiye Girişimcilik Sektörüne 360 derece hizmet veren bir kuruluşa dönüştü. 2014 yılında bir melek yatırım ağı olarak kurulan BUBA girişimciliği...

Buba’dan girişimcilik sektörüne "360 derece hizmet"

İstanbul, 3 Temmuz () - Melek Yatırım ağı olarak kurulan Boğaziçi Mezunları Derneği (BUBA),Türkiye Girişimcilik Sektörüne 360 derece hizmet veren bir kuruluşa dönüştü.
2014 yılında bir melek yatırım ağı olarak kurulan BUBA girişimciliği köklerinden beslemek amacıyla çatısının altında bir danışmanlık şirketi ve girişim sermayesi yatırım fonu kurdu, aynı zamanda tarım ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren kendi girişimine de adım attı.
BUBA Başkanı Timuçin Bilgör, BUBA’nın Türkiye’deki rolüne ilişkin şöyle konuştu:
"Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesi, yeni gelişen politikalarla birlikte hızla bir ulusal öncelik haline geldi.
"Türkiye’ye baktığımızda özellikle 2017 yılının, 2016’ya kıyasla yatırımlar anlamında çok daha verimli geçtiğini gözlemliyoruz.
"Startups.Watch verilerine göre 2017 yılında 162 girişim, melek yatırımcılardan ve Venture Capital şirketlerinden yatırım aldı.
"Toplamda yapılan yatırım 103 milyon dolar ve özel sermaye yatırımları ile birlikte bu rakam 177 milyon doları geçti.
"Bünyemizde bağımsız portföy yönetim şirketi olan İstanbul Portföy ile kurdukları Bosphorist Teknoloji Fonu, Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosu ve mezunu danışmanları iş birliği ile şirketlere danışmanlık veren Boğaziçi Counseling for Business (BCB) ve bu yılın ilk çeyreğinde kurdukları muz tarım ve teknolojileri girişimimiz TreeT de bulunuyor.
"Bugünün kurumlarının geleceğin kurumlarına dönüşebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlara BCB ile cevap veriyoruz.
"BCB’yi geleneksel danışmanlıktan ayıran ilk özellik, alanlarında uzmanlaşmış Boğaziçi Üniversitesi mezunlarıyla, Boğaziçi Üniversitesi’nin yetkin akademik kadrosunun iş birliğiyle kurulmuş olmasıdır.
"Bu danışmanlık modelinin iş yapma tarzında kurumlara rapor hazırlamanın ötesinde, uygulama süreçlerinde bilfiil kurumların yanında bulunmak var.
"300 kişiyi aşan danışman havuzumuzun yanında Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerimizin de katılımıyla sektöre hizmet veriyor olmaktan dolayı mutluyuz."
Bilgör ayrıca, TreeT’ nin ise, konvansiyonel tarımın yanı sıra, tarıma yön verecek yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı bir yatırım modeli olarak doğduğunu ve tarım teknolojileri alanında katma değer yaratacak girişimlere destek verdiğini belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325