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Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor

Kış aylarında artan enerji kullanımı faturalara yansımaya başladı. Evlerde kullanılan buzdolabının yüzde 30, aydınlatmanın yüzde 28 oranında enerji harcadığını belirten uzmanlar, doğru kullanımın faturalarda yüzde 50 oranında tasarruf...

EKONOMİ 24.12.2019, 10:38
Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor
Kış aylarında artan enerji kullanımı faturalara yansımaya başladı. Evlerde kullanılan buzdolabının yüzde 30, aydınlatmanın yüzde 28 oranında enerji harcadığını belirten uzmanlar, doğru kullanımın faturalarda yüzde 50 oranında tasarruf sağlayacağını belirtiyor.

Soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte enerji kullanımı hızla artmaya başladı. Kabaran faturalara çözüm ise elektrikli ev aletlerini ve kombiyi verimli kullanmaktan geçiyor. Önemsenmeyen tozların bile faturada yeri olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Enerji Sistemleri Mühendisi Dr. Canan Acar, kombiyi 2 derece kısmanın ise yüzde 20 oranında faturada indirim yaptığının altını çizdi.  

 “EN FAZLA ENERJİYİ BUZDOLABI HARCIYOR”

Isıtma ve soğutma faaliyetlerinin faturalarda ortalama bir evdeki maliyetlerinin yarısını oluşturduğunu ifade eden Acar, doğru kullanımında bu oranların faturayı düşürebileceğini söyledi.

Enerji Sistemleri Mühendisi Dr. Acar, “Evlerimizdeki enerji tüketimini azaltmak için mutlaka enerji verimli ürünler satın almamız gerekmez. Enerji tasarrufu, ihtiyacımız olmayan veya kullanmadığımız ışıkları, cihazları (ev aleti, beyaz eşa vb.) kapatmak kadar basit olabilir. Evlerde elektrik tüketiminde buzdolabı yüzde 30, aydınlatma yüzde 28, fırın yüzde 10, televizyon 10, çamaşır makinesi 7, bulaşık makinesi 6, ütü ve elektrikli süpürge 3, saç kurutma makinesi ise yüzde 2 oranında faturayı etkiliyor. Burada en yüksek oran buzdolabına ait. İdeal mutfak serin olur. Buzdolabını da mutfağın mümkün olduğunca en serin yerine koymak gerekir. Buzdolabını fırının ya da kaloriferin yanına koymamak lazım. Buzdolabı içini soğuk tutmaya çalışıyor ama soğuk hava üflemiyor. İçerideki ısıyı alıp dışarıya atıyor. Mutfağın sıcaklığı arttıkça buzdolaplarındaki komplesörün yükü artıyor. Komplesörün yükü artınca elektrik faturasında da çok ciddi artışa neden oluyor. Buzdolabı sıcaklığı 4-5 santigrat derece olmalı ve içinin tıka basa da dolu olmaması gerekir. İçeride hava dolaşımının rahat olması gerekiyor. Soğuk hava arada dolanamazsa verimli olarak bu sefer elektrik daha çok çekiyor” diye konuştu.

“EV ALETLERİNİ TEMİZ TUTMAK TASARRUF SAĞLAR”

Elektrikli ev eşyalarının verimli kullanılmasında faturaların yarı yarıya düşeceğini belirten Acar, şu uyarılarda bulundu:

“Mesela, led ampuller verimi arttırır. 100 TL’lik faturanız varsa led ampüllerle 7 TL’ye kadar indirim sağlayabilirsiniz. Kullandığımız ev aletlerini temiz tutmak, daha soğuk suda çamaşır ve bulaşık yıkamak tasarruf için önemlidir. Bütün elektrikli ev aletlerini temiz tutmak önemli. Çünkü, cihazın üzerindeki toz hava akışını engelleyebilir ve cihaza fazla yük binmiş olur. Örneğin, çamaşır ve bulaşık makinelerinde filtrelerinin tıkanması durumunda cihaz daha fazla güç harcayabiliyor. Ayrıca televizyonu kapatınca kumandanın ardından fişi pirizden de çekmeliyiz. Sadece kumanda ile kapatılan televizyon arkada güç harcamaya devam eder. Büyük fırınlarda yemek pişirmek yerine küçük fırınlar kullanmak doğru. Küçük fırınlarda enerji tüketimi daha az olur”

“YILLIK FATURALARINIZDA 300 TL İNDİRİM SAĞLAYABİLİRSİNİZ”

Kışın tasarruf etmenin en etkili yolunun ısıtıcaların sıcaklık ayarlarından geçtiğini vurgulayan Dr. Canan Acar, gün içerisinde boş kalan evlerde kombilerin düşük sıcaklıklarda bırakılmasını ve peteklerin önünün koltuk perde gibi eşyalarla kapatılmaması gerektiğini söyledi. Acar, “Kombiyi 2 derece kısmak bile kış aylarında yüzde 20 oranında kadar faturada indirim sağlar. Eve geldiğinizde kombinin ısısını bir anda yükseltirsek evin daha hızlı ısınacağını düşünüyoruz. Daha hızlı ısınmaz, bu hız aynıdır. Hangi sıcaklıkta kombinin olmasını istiyorsanız o oranda tutup yavaş yavaş ısınmasını beklemek gerekir. Burada kombinin otomatik termoslu olması önemli. Otomatik termos, evin ısısına göre sıcaklık derecesini kendi ayarlayabiliyor. Bu özellik sene de 300 TL gibi bir oranda tasarruf etmemizi sağlar. Kombiyi sürekli açıp kapatmak da yanlış. Çok düşükte tutulması gerekir. Çünkü, kombiyi kapattığınızda ev soğumaya başlar ve tekrar ısıtmaya çalıştığında çok fazla yüklenme olur. Bunun yanı sıra bir başka yöntem ise en çok kullanılan odanın ısısını yüksekte tutabilirsiniz. Diğerlerini de ısısını düşükten yükseğe doğru ayarlayabilirsiniz. Kombiyle en uzak petek arasında ısıyı dengede tutmak gerekiyor. Bu da yıllık faturanıza 100 TL kadar indirim sağlayabilir. Gereksiz yerlerin ısıtılmasına gerek yok mutfak gibi” dedi.

 

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