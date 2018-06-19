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Bu kadarda olmaz... Fındık seçim için oy malzemesi yapıldı

ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındıkla ilgili açıklamalarının umut verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın üreticiyi memnun edeceğine, fındığa...

Bu kadarda olmaz... Fındık seçim için oy malzemesi yapıldı

ORDU Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındıkla ilgili açıklamalarının umut verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın üreticiyi memnun edeceğine, fındığa destek olacağına inanıyoruz" dedi. Ziraat odası başkanı Akarsu'nun bu açıklması halk tarafından siyesi olarak değerlendirdi. Fındık üreticileri, "Ak  Parti 16 yıldır iktidarda, fındık hep zararına satıldı. Geçen yıl Giresun'da fındığı ağzına bile almadı Cumhurbaşkanı. Üretici zarar etti. Şimdi oy zamanı fındık ilgi odağı oldu. Şimdiden açıklasın Fındık fiyatını. Fındık 20 Lira olsun" diye düşüncelerini bildirdiler. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ordu'daki mitinginde fındık konusuna değinerek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), üreticinin yanında olduğunu ve üreticinin mağdur edilmeyeceğini söylemişti.  Altınordu Ziraat Odası Başkanı Akarsu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındıkla ilgili açıklamalarının önemli olduğunu söyledi. Bu yıl Türkiye'de fındık rekoltesinin, geçen yıla göre daha az olmasını beklediklerini kaydeden Akarsu, "Geçen yıl bazı ihracatçılar farklı yerlerde rekolte açıklamaları yaptılar. Geçen sene Hindistan'da yaptılar. Bu sene İtalya'da yaptılar 640 bin ton olarak. Geçen sene dedikleri rekoltenin 3'te 1 eksiği çıktı. Bunu resmi rakamlarla tespit ediyoruz, yanılmadık. Bu senede fındık rekoltesinin 640 bin ton olma imkanı yok. Belli bölgelerde fındık yok. Rekolte çok düşük bu sene. Geçen seneye göre yüzde 40'a varan düşüklük var. Geçen yıl 600 bin tonu geçmeyen rekolte vardı" diye konuştu.


'FINDIK RAPORU VERİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu mitingi öncesi Vali Seddar Yavuz ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a 'fındık raporu' verdiklerini, bu raporun önemli olduğunu vurgulayan Başkan Akarsu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mızın Ordu'ya gelişiyle ilgili Sayın Valimize 'fındık raporu' verdik. Bakanımız Numan Kurtulmuş'a da ilettik bu raporu. Bizim verdiğimiz rapor Cumhurbaşkanı'mızın masasına gitti. Cumhurbaşkanı'mızın dünkü açıklamasında en umut verici kısmı TMO ile ilgili açıklamasıydı. Üreticinin daha iyi anlayacağı şekilde daha net açıklama olması daha önemliydi ama Cumhurbaşkanı'mızın fındığa ciddi boyutta destek olacağına inanıyoruz. Üreticimizin, devletimizin ve ihracatçılarımızın zarar görmemesi için bundan sonraki süreci bakacağız. Biz yine üreticimizi dinleyeceğiz, üreticilerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanı'mızın üreticiyi memnun eden bir fiyat açıklayacağına da inanıyorum." 

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