Bu hafta BoE faiz kararı ve OPEC toplantısı ön planda

İstanbul, 18 Haziran () – Ahlatçı Yatırım tarafından yayınlanan “Bu Hafta, Merkez Bankaları Başkanlarının Açıklamaları, BoE Faiz Kararı ve OPEC Toplantısı Ön Planda…“ başlıklı haftalık forex bülteninde haftanın önemli toplantıları ve açıklamaları duyuruldu.

“Fed’in gerçekleştirdiği toplantısı sonrasında faiz oranlarında piyasa beklentisine paralel 25 baz puan artışa gittiği açıklandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Haziran ayı toplantısı sonrasında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken varlık alım süresi ve miktarında değişikliğe gidileceğini açıkladı.

“ECB, 2018 Eylül ayına kadar 30 milyar euro olarak devam edecek varlık alım miktarını Ekim-Aralık döneminde 15 milyar euroya indireceğini ve Aralık ayı itibariyle de varlık alım programını sona erdireleceğini açıkladı.

“Japonya Merkez Bankası (BoJ) gerçekleştirdiği Haziran ayı para politikası toplantısı sonrasında faiz oranında ve varlık alım programında değişikliğe gitmediğini açıkladı. Banka politika faiz oranını yüzde -0.10 ve varlık alım miktarı tutarını 80 trilyon yen olarak korumaya devam etti.

“TÜİK tarafından açıklanan GSYH verisine göre, Türkiye ekonomisi 2018 yılı birinci çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü. TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretimi verisi Nisan ayında, aylık bazda yüzde 0.9 ve yıllık bazda yüzde 6.2 artış gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan 2018 yılı Mart ayı İşsizlik Oranı verisi yüzde 10.1 oldu.

“Geçtiğimiz hafta, kurun fiyatlamalarda 4.7595 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı ve haftayı 4.7279 civarında tamamladığı görülmekte. BİST-100 Endeksi geçtiğimiz hafta, yüzde 1.39 değer kaybı ile haftayı 94 bin 540 puandan tamamladı.

“Yurt dışında zayıf bir veri akışının bizi beklediği ve özellikle Perşembe gününe odaklanacağımız bu hafta içerisinde piyasaların gözü o gün İngiltere’den gelecek faiz kararında olacak. Mayıs ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2.4 artış göstermesi piyasa beklentileriyle uyumlu fakat kısmen bir yavaşlamaya işaret etti.

“Son bir yılın en düşük seviyesini gören enflasyon için İngiltere Merkez Bankası’nın(BoE) beklentisi petrol fiyatlarındaki artış neden gösterilerek yükselmeye devam edeceği yönündeydi. Bunun dışında Brexit’e dayalı belirsizliklerin sürmesi ve geçen hafta açıklanan sanayi üretimindeki yavaşlama görüntüsü BoE’yi Perşembe günü bir faiz artırımı kararından alıkoyabilir.

“Kurum olarak BoE’nin faiz artırımına gitmeyeceğini düşünüyoruz. İngiltere dışında bu hafta Brezilya, Meksika, Filipinler, Tayland ve Macaristan Merkez Bankaları’nın da faiz kararlarının açıklanmasını bekleyeceğiz.

“Haftanın yakından izlenecek diğer bir gelişmesi ise OPEC toplantısı olacak. Bu toplantının ana konusu ise OPEC’te uzlaşma sağlanan üretim kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı olacak. Hali hazırda Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretimi artırma yönünde istekleri bulunuyor. Bu nedenle toplantıdan çıkacak sonuçlar petrol fiyatlarında volatilite yaratabileceğinden yakından takip edilecek.

“Pazartesi günü Portekiz’de başlayacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen merkez bankacılığı üzerine forumda bu yıl ayrı bir önem taşıyor olacak. Portekiz’de gerçekleşecek forum sadece Draghi değil, BoJ Başkanı Kuroda ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın da yapacağı konuşmalar yakından izlenecek.

“Yurtiçinde ise artık seçim haftasına giriyor olmamızın kur, faiz ve borsa tarafındaki fiyatlamalarda hareketliliği daha fazla artırmasını bekliyoruz.”

Ahlatçı Yatırım’ın döviz kurları ile beklentileri ise şöyle değerlendirildi:

“FED’in bu yıl dört faiz artırımına gitme beklentisini ortaya koyması ve yurt içindeki seçim belirsizliğinin sürmesi lira tarafındaki değer kayıp ağırlığının korunmasında etken oluyor.

“ECB Başkanı Draghi’nin bölge ekonomisi ile ilgili açıklamaları yanında, ECB’nin varlık alım programının sonuçlandırılması ile ilgili açıklamaların piyasalarca beklenen bir gelişmenin olması ve bunun gerçekleşmesi, bunun yanında faiz artırım sürecinin 2019 yılı ortalarında başlayabileceğinin belirtilmesinin güvercin tonda algılanması sebebiyle euro’da değer kayıpları hız kazandı.

“Avrupa Merkez Bankası varlık alım programından çıkış ile ilgili takvimini açıkladı. Buna göre tahvil alımları Aralık ayında son bulacak ve ardından faiz artırım bekleyişi başlayacak.

“Geçtiğimiz hafta, ABD’de API ve EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verileri karmaşık bir görünüm sergilediği görülürken, diğer tarafta, 22-23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan OPEC toplantısı öncesinde petrol üreticileri arasında üretim arzına yönelik görüş ayrılıkları petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.”