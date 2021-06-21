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Bu arabaya Dünya Çapında Yalnızca 210 Kişi Sahip Olabilecek!

İngiliz otomotiv devi Aston Martin, yeni modeli “Rapide AMR” ile yine çok konuşulacak. Teknolojisini ve ilhamını motor sporlarından alan “Rapide AMR”, yalnızca 210 adet ile sınırlı; üstelik Türkiye’de yalnızca Aston Martin Turkey’de!

EKONOMİ 21.06.2021, 11:47 Murat Aydın
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Bu arabaya Dünya Çapında Yalnızca 210 Kişi Sahip Olabilecek!

İngiliz otomotiv devi Aston Martin, yeni modeli “Rapide AMR” ile yine çok konuşulacak. Teknolojisini ve ilhamını motor sporlarından alan “Rapide AMR”, yalnızca 210 adet ile sınırlı; üstelik Türkiye’de yalnızca Aston Martin Turkey’de!

Yarış takımına layık dört kapılı bir Aston Martin: Rapide AMR! Yalnızca 210 adet ile sınırlı olan ve saatte 330 km/h hız yapabilenRapide AMR, teknolojisini ve karakterinin büyük bir kısmını Aston Martin Vantage GT12’den alan atmosferik motora sahip lüks bir sedan. Büyütülmüş manifoldlar, 6.0 litrelik V12 motora hava akışını artırırken yenilenen motor ve şanzıman kalibrasyonu ile güç artışı sağlıyor. Efsanevi V12, 603 beygir ve 630 Nm tork üretirken yeni dörtlü egzoz, AMR rozetine yakışan karakteristik bir sesle büyülüyor. 

Ekstra Aerodinamik Unsurlar da Karbon Fiberden

Rapide AMR’ın aerodinamiği, sürtünmeyi minimuma indirmek için tasarlanırken otomobilde bulunan ön lip, arka difüzör, spoyler gibi ekstra aerodinamik unsurlar ise karbon fiberden. Ayrıca büyük hava girişlerine sahip yeni kaput, ağırlığı en aza indirmek için de karbon fiberden… 

Tüm bu gücün kullanılmasına yardımcı olmak ve 0’dan 100 km/h hıza 4.4 saniyede çıkmak için Rapide AMR, 21 inç büyüklüğündeki jantlar ve ultra yüksek performanslı Michelin Super Sport lastiklerle sunuluyor. Aynı zamanda fren soğutmasına da katkı sağlayabilmesi amacıyla, Rapide AMR’ın jantları çok kollu bir tasarıma sahip.Rapide AMR, modifiye fren kanalları ve toz kalkanları ile de Vanquish S’teki soğutma sisteminin daha gelişmişini kullanmakta… 

Rapide AMR’ın standart olarak karbon seramik frenlerle donatıldığını da vurgulamak gerek! Önde 6, arkada ise 4 pistonlu kaliperlerle, ilk defa bir Rapide böyle bir durdurma yeteneğine sahip oldu. Karbon seramik diskler aynı zamanda AMR’ın hafif parça kullanımının bir parçası. Ağırlığı azaltırken sürüş deneyimi üzerinde de büyük etkisi var. Üstelik Rapide AMR, standart bir Rapide S’ten 10 mm daha alçak. Üç aşamalı adaptif amortisörleri ile daha dinamik. 

Almanya Nürburgring’deki AMR Performans Merkezi’nde Geliştirildi

Baştan aşağı yeniden tasarlanan bu muhteşem otomobilin geliştirme aşamalarının çoğunun yapıldığı yer ise Almanya Nürburgring’de yeni açılan AMR Performans Merkezi. 

Yalnızca 210 adet ile sınırlı olan Rapide AMR, üç farklı tasarım şemasında satışa sunulacak. Standard ve Silhouette şemaları, dört renk ile otomobil meraklılarıyla buluşacak. Standard şema; ön lipe, eşiklere ve arka difüzöre AMR Lime vurguları eklerken Silhouette şeması; Lime vurgularından kaçınıyor ve bunun yerine China Grey veya Clubsport White renklerinde kontrast bir şerit ekliyor. Signature şeması ise belirgin bir AMR görünümü için Stirling Green boyasıyla Lime vurguları ve çizgisiyle eşleşiyor. Bu da Aston Martin Racing takımı ve yarış otomobillerinin görünümlerine en yakın tasarım olarak dikkat çekiyor. 

Aston Martin Turkey, Türkiye’deki Tek “Rapide AMR”ı Gururla Sunar!

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin’in yetkili ve resmi distribütörü Aston Martin Turkey’de ise dünyada yalnızca 210 adet ile sınırlı olan “Rapide AMR”ı yakından görebilirsiniz! D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, yarış takımına layık dört kapılı “Rapide AMR”ın Aston Martin Turkey İstanbul Yeniköy’deki Showroom’unda sergilendiğini müjdeliyor: 

“Aston Martin Turkey olarak Rapide AMR’dan 1 adet de bizim stoğumuzda var. Araç, Onyx Black renginde. Dünyadaki 210 adet sınırlı üretim araçtan birini Aston Martin Turkey Yeniköy Showroom’unda görücüye çıkarmaktan mutluyuz. Türk koleksiyonerlerin beğenisine sunuyoruz. Türkiye’deki tek, ‘Onyx Black’ rengindeki ‘Rapide AMR’ı gelip yakından görebilirsiniz.” 

#Aston Martin Rapide AMR #türkiye #İnfiltere #330km.hız
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