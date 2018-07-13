BTSO Meclis Üyesi Doğrul: Fuarlarda küresel rakiplerimizi de tanıyoruz

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Üyesi Mustafa Doğrul, "DKT Fuarı, sektörün önemli bir buluşma noktası. Küresel arenadaki rakiplerimizi tanımak ve gelişmeleri yakından takip etmek adına bu tarz fuarlarda yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

BTSO üyeleri, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen organizasyonla plastik ve kauçuk sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan DKT 2018'i ziyaret etti. Her 3 yılda bir Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen fuarda, Bursalı firmalar, uluslararası katılımcılar ile bir araya geldi. 290 firmanın katılımcı olarak yer aldığı, sektörünün en büyük fuarlarından biri olan DKT 2018'de BTSO heyeti, sektördeki son teknoloji ürünleri ve gelişmeleri yakından görme fırsatı elde etti. BTSO Meclis Üyesi Mustafa Doğrul başkanlığındaki 30 kişilik heyet, fuar ziyaretinin yanı sıra MÜSİAD Nürnberg işbirliğinde düzenlenen ikili iş görüşmelerinde Alman firmalarla yeni iş bağlantıları kurmanın yollarını aradı.

'KÜRESEL ARENADAKİ RAKİPLERİMİZİ TANIYORUZ'

Fuar ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Meclis Üyesi Mustafa Doğrul, plastik ve kauçuk sektörlerinin kalbinin attığı ve global sektörü yakından tanımayı sağlayan DKT gibi fuarlara katılımın son derece önemli olduğunu söyledi. Fuar kapsamında düzenlenen konferansların da firmalara önemli deneyimler kazandırdığını belirten Doğrul, "DKT Fuarı, sektörün önemli bir buluşma noktası. Programımız sayesinde üst düzey firmaların nitelikli uygulamalarını yerinde görme fırsatı elde ettik. Küresel arenadaki rakiplerimizi tanımak ve gelişmeleri yakından takip etmek adına bu tarz fuarlarda yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

'BTSO, İHRACAT BAĞLANTILARINA ZEMİN HAZIRLIYOR'

Bursa'nın plastik ve kauçuk sektöründe Türkiye'nin önde gelen üretim merkezleri arasında yer aldığını kaydeden Mustafa Doğrul, BTSO öncülüğünde düzenlenen yurt dışı iş gezilerinin firmalara yeni ihracat bağlantıları kurma noktasında önemli bir zemin hazırladığına dikkat çekti.

'VERİMLİ BİR FUAR OLDU'

BTSO 7'nci Komite Başkanı ve Heyet Başkan Yardımcısı İsmail Kerim Sabuniş de DKT 2018'in ticari faydaları yanında ev sahipliği yaptığı konferans ve sempozyumlarla da firmalara bilgilenme ve gelişmeleri takip etme konusunda önemli katkılar sunduğunu belirtti.



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