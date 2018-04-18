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BTSO: İhracatçı firmalara destek olmaya devam edeceğiz

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, “Üretim noktasında büyük potansiyele sahip olan firmalarımızın ihracat yolculuğunda her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi. Ticari Safari...

BTSO: İhracatçı firmalara destek olmaya devam edeceğiz
BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, “Üretim noktasında büyük potansiyele sahip olan firmalarımızın ihracat yolculuğunda her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.
Ticari Safari ve Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (Ur-Ge) projeleri ile son 4 yılda dünyanın farklı coğrafyalarından 16 bini aşkın iş insanını Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, gıda sektöründe yeni bir alım heyeti organizasyonu daha gerçekleştirdi. ‘Bursa Food Point’ kurumsal kimliğiyle Ur-Ge Projesi kapsamında düzenlenen alım heyeti programı ile 34 ülkeden 160 firma temsilcisi, Bursalı sektör temsilcileriyle buluştu. Merinos AKKM’de düzenlenen organizasyonda 50 Bursalı firma, stant açarak ürünlerini sergiledi.
'FİRMALARIMIZIN İHRACATÇI OLMASINI İSTİYORUZ'
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Bursa’nın gıda sektöründe Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.  BTSO olarak sektörlerin ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamak adına Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari ve Ur-Ge projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Onur, “Bursa’mızın sahip olduğu en önemli sektörlerinden birisi de hiç şüphesiz gıda sektörüdür. Üretim noktasında büyük potansiyele sahip olan firmalarımızın ihracat yolculuğunda her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.
'3 ALIM HEYETİNDE 450’DEN FAZLA İŞ İNSANINI GETİRDİK'
Geçen yıl düzenlenen 2 ayrı alım heyeti programında 300’den fazla yabancı iş insanını Bursalı firmalarla buluşturduklarını kaydeden Onur, “Sektörümüze yönelik 3'üncü alım heyetinde 34 ülkeden 160 iş insanını Bursa’da ağırlıyoruz. Kentimiz gıda sektöründe önemli bir potansiyele sahip. Türkiye’nin dondurulmuş gıda üretiminin 3’te 2’si kentimizde gerçekleştiriliyor. Ülkemizin domates salçası üretiminin yüzde 70’i de Bursa’dan karşılanıyor. Bursa, gıda sektöründe sürükleyici bir kent konumda. Bursa’mızın gıda sektörüne yönelik potansiyelini artıran çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.
Organizasyona ağırlıklı olarak Körfez, Afrika ve Avrupa ülkelerinden yoğun katılım oldu. Alım heyetinde Nijerya, Somali, Uganda, Nijer, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de firmalar katılım sağladı. 2 gün sürecek alım heyeti organizasyonunun ardından yabancı iş insanlarının, Bursalı gıda sektörü firmalarının üretim tesislerini de inceleyeceği belirtildi.

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