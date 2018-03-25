BTSO, Bursa iş dünyasının eğitim üssü oldu

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Akademi Projesi kapsamında düzenlenen 260’a yakın eğitim organizasyonundan 17 binden fazla yönetici ve çalışan faydalandı. BTSO’nun Bursa iş dünyasının eğitim merkezi haline geldiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Üyelerimizin ve çalışanlarının gelişimi, aynı zamanda şirketlerimizin performansını doğrudan etkiliyor” dedi.

Türkiye’deki oda ve borsalara rol model olan BTSO Akademi’de gerçekleştirilen eğitimlere sektör temsilcileri yoğun ilgi gösteriyor. 2014 yılında hayata geçirilen BTSO Akademi kapsamında Doğan Cüceloğlu, Üstün Dökmen ve Acar Baltaş gibi alanında uzman isimler, Bursa iş dünyasının yönetici ve çalışanları ile buluştu. BTSO Akademi’de 4 yılda kişisel gelişim seminerlerinden İngilizce eğitim programlarına, uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden stres yönetimine; hukuki uyuşmazlıklardan aile şirketlerinin geleceğine; finans yönetiminden dijital ve e-pazarlama yöntemlerine kadar 260’a yakın eğitim gerçekleştirildi.

17 BİNDEN İŞ İNSANI FAYDALANDI

Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda belirlenen eğitimler, BTSO üyelerinin kişisel gelişimlerini ve iş hayatındaki başarılarını artırmaya büyük katkı sağladı. Uzman kurumlarla işbirliği içerisinde bugüne kadar düzenlenen eğitim programlarından 17 binden fazla iş dünyası temsilcisi ve çalışanı faydalandı.

İHRACATÇI OLMAK İSTEYEN FİRMALARDAN YOĞUN İLGİ

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden olan Bursa’da şirketlerin gelişmesinde anahtar faktörün ‘eğitim’ olduğunu söyledi. BTSO Akademi kapsamında düzenlenen eğitimlere şirket yönetici ve çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Burkay, özellikle dış ticaret ve ihracat mevzuatları eğitimlerine çok sayıda başvuru aldıklarını da kaydetti. Başkan Burkay, “Küresel Fuar Acentesi, Ur-Ge ve Ticari Safari Projemiz kapsamında düzenlenen alım heyeti ve yurt dışı iş gezisi programları da firmalarımızın ihracatçı olmasını sağladı. Bu projelerden faydalanan Bursalı KOBİ’lerimiz, dış ticaret, ihracat mevzuatları ve olanakları, ihracat teşvikleri ile devlet hibeleri konularında düzenlenen eğitimlerimize büyük ilgi gösterdi” diye konuştu.

'EĞİTİMLER BİZİ RAKİPLERİMİZDEN FARKLILAŞTIRACAK'

İbrahim Burkay, Akademi eğitimlerinin Bursa iş dünyasına önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. “Küresel ölçekte rekabetin giderek zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz” diyen Burkay, iş insanlarını rakiplerinden farklı kılacak enstrümanlardan en önemlisinin eğitim ve gelişimleri olduğunu kaydetti. İnsan kaynağının niteliğinin ekonomik kalkınmanın da anahtarı olduğunu dile getiren BTSO Başkanı Burkay, “İş dünyası profesyonellerimizin kişisel gelişimlerine yapmış oldukları yatırım, aslında kentimizin ve ülkemizin geleceği adına yapmış oldukları yatırımlardır. Bursa iş dünyasına yönelik hayata geçirdiğimiz eğitimlere katılan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.



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