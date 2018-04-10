BTSO başkanını seçti, Burkay ile 4 yıl daha

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) seçim süreci tamamlandı. Mevcut başkan İbrahim Burkay, tek liste ile girdiği yarıştan meclis üyelerinin tamamına yakınının oyunu alarak yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.BTSO’nun 3 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerinde komite ve meclis üyelerinin belirlenmesinin ardından ‘Yönetim Kurulu’ ve ‘Meclis Başkanlık Divanı' seçimleri de tamamlandı. Buna göre yeniden başkan seçilen İbrahim Burkay’ın yönetim kurulu İsmail Kuş, Cüneyt Şener, Hasan Gürses, İbrahim Gülmez, Aytuğ Onur, Irmak Aslan, Osman Nemli, Alparslan Şenocak, Haşim Kılıç ve Muhsin Koçaslan'dan oluştu. Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise Bayram Uçkun, Yusuf Ertan, Abidin Şakir Özen, Cabir Sökücü, Abdullah Seyhan, Livza Yılbirlik Yılmaz, Yüksel Taşdemir, Haşim Kar, Sevgi Saygın ve Ahmet Kurtuluş seçildi.BTSO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı da belirlendi. Buna göre Oda’nın yeni Meclis Başkanı Ali Uğur olurken, Meclis Başkan Yardımcılıklarına da Murat Bayizit ve Metin Şenyurt seçildi. Katip Üyeleri ise Gülçin Güleç Uçar ve Hakan Batmaz oldu.'MAKRO PROJELERİMİZ YENİ DÖNEMDE DE SÜRECEK'BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada 4 aydır yoğun bir tempoda gerçekleşen seçim çalışmalarının ardından yüksek bir katılım oranıyla 2018-2022 dönemini kapsayacak Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlığı, TOBB Delegeleri ve İhtisas Komisyonları’nı belirlediklerini söyledi. Son 5 yılda hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine vizyon katan projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan İbrahim Burkay, "16 makro proje ile yola çıktığımız 5 yıllık görev sürecimizde 40’ın üzerinde makro projeyi hayata geçirme fırsatı yakaladık. 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancıyla ortaya koyduğumuz vizyon ve projeler, önümüzdeki 4 yıllık süreçte de yeni yönetimimiz ve meclisimizle hayata geçmeye devam edecektir. Özellikle 2013-2018 döneminde görev yapan tüm Meclis Üyesi dostlarıma ve Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Başkan Burkay, yeni dönemde de Bursa’nın potansiyelinden aldıkları güçle Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bursa iş dünyasına, meclisimizin çok değerli üyelerine bizlere duydukları güven ve inançtan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu seçim sürecinde aramızdaki birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu tüm Türkiye’ye göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.MECLİS BAŞKANI UĞUR: YENİ BİR YOLCULUĞA BAŞLIYORUZBTSO Meclis Başkanlığına seçilen Ali Uğur da seçim sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini söyledi. BTSO gibi 129 yıllık bir kurumda görev almanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Uğur, şöyle konuştu:"İlk kez 1995 yılında BTSO’da Meclis Üyeliği’ne seçilme onurunu yaşadım. Bursa ekonomisinin güçlü ve başarılı yarınlara yürüyüşünde önemli sorumluluklar üstlendim. Bu çatı altında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın her şeyden önemli olduğunu biliyorum. Ortak paydası Bursa olan, kentine sahip çıkan ve kenti için değer üretmek isteyen 134 meclis üyesi arkadaşımızla bu çatı altında yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay liderliğinde Bursamızı çok daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu değerli meclisin çalışmalarına destek olmak BTSO Meclis Divanı olarak bizlerin de öncelikli hedefi olacak. İnşallah meclisimiz, yeni dönemde de 40 bin BTSO üyesinin sesinin en iyi şekilde duyulacağı, şehir için hizmet üreten bir hüviyette çalışmaya devam edecektir. Bu vesileyle bir önceki dönemde görev yapan değerli büyüğüm Sayın Remzi Topuk’a ve Meclis Divanımızın değerli üyelerine de şükranlarımı sunuyor, 2018-2022 döneminin Odamıza, Bursamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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