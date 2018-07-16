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BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, işsizlik rakamlarının 2 yıl aradan sonra yeniden tek haneye düşmesinin iş dünyasına büyük moral verdiğini söyledi. Burkay, "İstihdam piyasasında yapılacak reformlar ve iyileştirmelerle...

BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir
BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, işsizlik rakamlarının 2 yıl aradan sonra yeniden tek haneye düşmesinin iş dünyasına büyük moral verdiğini söyledi. Burkay, "İstihdam piyasasında yapılacak reformlar ve iyileştirmelerle işsizlik rakamları çok daha hızlı bir şekilde düşecektir" dedi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Nisan ayında 0,9 puanlık düşüş ile yüzde 9,6 olarak gerçekleşen işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Burkay, istihdamın bu yılın Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu:
"İşsizliğin hem oran hem de miktar olarak azalması, hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışan iş dünyamızın motivasyonunu da yükseltmektedir. İç pazardaki canlılığın artırılmasıyla birlikte istihdamdaki artış da istikrar kazanacaktır. Özellikle istihdam piyasasında sürdürülen kamu teşvikleri de yeni istihdam için özendirici olmaya devam etmektedir. Yeni dönemde istihdam piyasasındaki kıdem tazminatı, esnek çalışma seçenekleri ve işgücü üzerindeki kamu yükleri gibi alanlarda yapılacak reform ve iyileştirmelerle işsizlik çok daha hızlı düşecektir."
BTSO'nun istihdam seferberliği kapsamında İş Kurumu Müdürlüğü ile işbirliğinde Bursa'da 4 alanda 'istihdam ofisi' oluşturduğunu hatırlatan İbrahim Burkay, iş ve meslek danışmanlarının yaklaşık 1 yıldan bu yana işverenle çalışanlar arasında köprü olduğunu söyledi. Bugüne kadar 2 bin 500 firma ile yüz yüze görüşmelerin gerçekleştiğini ifade edene Burkay, bu kapsamda firmalardan 15 bin istihdam talebi aldıklarını vurguladı. İbrahim Burkay, "Bursa iş dünyası olarak gerek üretim ve ihracat gerekse de istihdam katkımızla ülkemizin hedeflerinde lider rol üstlenmeye devam edeceğiz" dedi.

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