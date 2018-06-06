BTSO 129'uncu yaşını kutluyor

BURSA,()-BURSA'da iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kuruluşunun 129'uncu yıl dönümünü törenlerle kutluyor.

Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının vizyoner adımlarıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan BTSO, bugün 41 bine yakın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri konumunda. Bu kapsamda odanın 129'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yönetim kurulu, meclis ve komite üyeleri ile oda personeli, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Üyeler, buradan sonra Emir Sultan Mezarlığı’nda bulunan Odanın Kurucu Başkanı Osman Fevzi Efendi’yi kabri başında andı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur yaptığı konuşmasında, BTSO’nun 129 yıllık köklü mazisiyle Bursa’nın büyümesinde ve Türkiye’nin kalkınmasında lider bir rol üstlendiğini vurguladı. Asırlardır ticaretin kalbinin attığı Bursa gibi kadim bir kentin ticaret ve sanayi hayatını temsil eden BTSO’nun, kurulduğu ilk günden bu yana önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Ali Uğur, “Ülkemizin en eski ve en büyük mesleki kuruluşlarından olan BTSO, tarihi boyunca yenilikçi çalışmalarıyla her zaman öncü ve örnek olmayı başarırken, tecrübesi ve birikimi ile köklü bir geleneğin ve gücün de temsilcisi haline geldi" dedi.

Bursa’nın ve Türkiye’nin geleceğine olan inançla çalışarak BTSO’nun hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacaklarını ifade eden Ali Uğur, “Odamızın gerçek gücü ve sahibi olan 41 bine yakın üyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’nin çok daha güçlü bir geleceğe yürüdüğü bu dönemde, bu yürüyüşe katkılarımızı artırmak adına kentin ortak aklıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başta kurucumuz Osman Fevzi Efendi olmak üzere 129 yıldan bu yana odamıza hizmet etmiş olan herkesi saygıyla anıyorum" diye konuştu.

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