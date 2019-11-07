BTM "Dünyanın En Çok Gelecek Vaat Eden Programı" seçildi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), girişimcilik alanında faaliyet gösteren bir organizasyon olan UBI Global Awards’dan, “World Benchmark Study 2019-2020” değerlendirmeleriyle elde edilmiş olan verilerin sonucunda “Dünyanın En Çok Gelecek Vaat Eden Programı” ödülü ile döndü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM’nin ödülünü BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, UBI Global Araştırma Başkanı Holger Meyer’den aldı.

Elbaşı, “Bu ödül ile birlikte BTM artık global bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştır. Bu başarı uluslararası arenada Türkiye’nin de girişimcilik ekosistemine daha çok katkı sağlayacağının, rekabet edeceğinin ve kazanacağının bir adımıdır. Bu ödül sadece BTM’nin değil Türkiye’deki tüm girişimci ve yatırımcılarındır” dedi.

UBI Global, tüm inovasyon merkezlerinin nerede bulunduğunu belirlemek, onları başarılı kılan şeyleri öğrenmek ve paylaşmak hedefiyle 2013 yılında Stockholm’de kuruldu.

Kuruluş, dünyada temel ölçüt (benchmark) çalışmalarını başlatarak kuluçka ve hızlandırıcı programların ortak özelliklerini bulmayı ve bu çalışmalar sonucunda UBI Global, kuluçka ve hızlandırma programlarının gelişmesine katkı sağlayarak daha cazip hale gelmelerini ve verimliliklerini artırarak yatırım çekebilmelerini amaçlıyor.

