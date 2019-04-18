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BTK ve Google’dan “İnternot Olmaya Var mısın?” platformu

İstanbul, 18 Nisan () - Google Türkiye ve BTK işbirliği ile geliştirilen “İnternot Olmaya Var mısın?” platformu, 20-21 Nisan tarihlerinde İstanbullu çocuk ve anne-babalarla buluşacak. Google Türkiye ve BTK işbirliği ile geliştirilen proje...

BTK ve Google’dan “İnternot Olmaya Var mısın?” platformu

İstanbul, 18 Nisan () - Google Türkiye ve BTK işbirliği ile geliştirilen “İnternot Olmaya Var mısın?” platformu, 20-21 Nisan tarihlerinde İstanbullu çocuk ve anne-babalarla buluşacak.
Google Türkiye ve BTK işbirliği ile geliştirilen proje kapsamında 20-21 Nisan’da Forum İstanbul’da düzenlenecek etkinliklerde, dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland” ile çocuklara nasıl “İnternot” olacakları anlatılacak.
Dijital dünya çocuklarıyla anne-babalar arasında diyalog köprüsü
Çocukların dijital vatandaşlık ve güvenlik konusunda bilinçlenerek çevrimiçi dünyayı güvenle keşfedebilmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik “İnternot olmaya var mısın?” projesinin bir diğer önemli hedefinin de dijital çağa doğan 6-12 yaş grubu çocukların yanı sıra, ailelerine ve öğretmenlerine de ulaşılarak nesiller arasında var olan dijital diyaloğun güçlendirilmesini sağlamak olduğu belirtilyor.
“İnternot olmaya var mısın?” projesinin üç temel öğesi bulunduğu vugulanırken, çocuklar için dijital vatandaşlık kuralları ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland”da, çocukların İnternotları farklı oyun kurgularında takip ederek bilinçlendikleri ve yaratıcılıklarını kullanarak oluşturdukları güvenlik alanlarıyla dijital vatandaşlığın temel ilkelerini öğrendikleri belirtiliyor. Proje kapsamında ayrıca kılavuz niteliğinde bilgilerin bulunduğu “Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik Eğitim Kitapçığı” ve aile içerisindeki tüm bireylerin imzalamalarının beklendiği “İnternot Olmaya Var mısın Taahhüdü” yer alıyor.
İnternot olmanın ilkeleri
”İnternot Olmaya Var mısın?” platformunda, çocukların oyunlarla deneyimleyerek öğrenmesi ve içselleştirmesi hedeflenen önemli beceri ve davranışlar arasında aşağıdaki başlıklar yer alıyor;
       - İnternette paylaşım yaparken özenli olmak
       - Çevrimiçi dünyada oluşabilecek tuzaklar konusunda bilinçlenmek
       - Özel bilgilerini neden ve nasıl koruyacaklarını anlamak
       - Internet ortamında başka kullanıcılarla girdikleri etkileşimlerde nazik ve düşünceli olmak
       - Şüphe uyandıran durumlarla karşılaştıklarında ise durumu gecikmeden büyükleri ile paylaşmak.
Anadolu’nun İnternotları ile bir arada
“İnternot Olmaya Var mısın?” projesi çerçevesinde İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Adana, Konya, Bursa ve Antalya olmak üzere toplam 10 kentte düzenlenen etkinliklerle dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalığın daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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