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BTK-Toplam elektronik sertifika sayısı 4 milyon 322 bine çıktı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımlanan 2019 üçüncü çeyrek verilerine göre, 3.7 milyonu elektronik imza ve 598 bini mobil imza olmak üzere, toplam 4 milyon 322 bin sertifika oluşturuldu. BTK “Türkiye Elektronik Haberleşme...
EKONOMİ 03.01.2020, 15:55
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımlanan 2019 üçüncü çeyrek verilerine göre, 3.7 milyonu elektronik imza ve 598 bini mobil imza olmak üzere, toplam 4 milyon 322 bin sertifika oluşturuldu.
BTK “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri”ne göre, 2019 yılının ikinci çeyreğinde 3 milyon 593 bin olan e-imza sertifika sayısı, üçüncü çeyrekte 3 milyon 724 bine ulaşırken 2019’un ikinci çeyreğinde 581 bin olan mobil imza sertifika sayısı da 598 bine ulaştı.
Böylece toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı 4 milyon 322 bine çıktı. 2019’un ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3.6 artış görülürken, mobil imza sertifika sayısında da yüzde 3.0 yükseliş gerçekleşti.
E-imza uygulamalarının kamuya, özel sektöre ve vatandaşa önemli katma değerler sağladığını vurgulayan E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza ile devletler vatandaşlara, şirketler de müşterilerine daha iyi hizmet veriyor. Bireylere kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olan e-imza, zaman ve operasyon verimliliği ile ülke ekonomisine çok yönlü katkı sağlıyor. E-imza çözümlerimizle ıslak imzanın neden olduğu zaman kaybını ve kağıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor, daha etkin ve güvenli bilgi alışverişi sağlanmasında rol oynuyoruz” dedi.
BTK “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri”ne göre, 2019 yılının ikinci çeyreğinde 3 milyon 593 bin olan e-imza sertifika sayısı, üçüncü çeyrekte 3 milyon 724 bine ulaşırken 2019’un ikinci çeyreğinde 581 bin olan mobil imza sertifika sayısı da 598 bine ulaştı.
Böylece toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı 4 milyon 322 bine çıktı. 2019’un ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3.6 artış görülürken, mobil imza sertifika sayısında da yüzde 3.0 yükseliş gerçekleşti.
E-imza uygulamalarının kamuya, özel sektöre ve vatandaşa önemli katma değerler sağladığını vurgulayan E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza ile devletler vatandaşlara, şirketler de müşterilerine daha iyi hizmet veriyor. Bireylere kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olan e-imza, zaman ve operasyon verimliliği ile ülke ekonomisine çok yönlü katkı sağlıyor. E-imza çözümlerimizle ıslak imzanın neden olduğu zaman kaybını ve kağıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor, daha etkin ve güvenli bilgi alışverişi sağlanmasında rol oynuyoruz” dedi.
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