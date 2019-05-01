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BtcTurk/Güneri: Ana para artık dolar veya euro değil, Bitcoin

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Mayıs () – Kripto para birimi borsası BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, ana para biriminin artık “dolar veya euro değil Bitcoin olduğunu” savundu. CoinDesk’e yaptığı açıklamalarda Güneri, küresel ve yerel...

BtcTurk/Güneri: Ana para artık dolar veya euro değil, Bitcoin

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Mayıs () – Kripto para birimi borsası BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, ana para biriminin artık “dolar veya euro değil Bitcoin olduğunu” savundu.
CoinDesk’e yaptığı açıklamalarda Güneri, küresel ve yerel kripto para birimleri borsalarında Türk yatırımcı sayısının artmasıyla küresel kripto para birimleri adaptasyonunda önde gelen ülke olan Türkiye’de söz konusu büyümedeki ana etkenin enflasyon olduğunu belirtti.
CoinMarketCap verileri, Türk lirasının 2019’da küresel kripto para-yasal para likiditesinin yüzde 6.0’sını oluşturduğu ve böylece Türkiye’nin beşinci en yaygın kripto para-yasal para ikilisinin bulunduğu ülke unvanını koruduğunu gösteriyor.
Güneri, CoinDesk’e yaptığı açıklamada, yükselen enflasyonun yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde Türkiye’nin Bitcoin talebini artırdığını belirtirken, BtcTurk platformuna 2019’da 30 binden fazla kripto para yatırımcısının üye olduğunu söyledi.
BtcTruk’e paralel olarak Çin merkezli kripto para birimi borsası OKEx küresel operasyonlar başkanı Andy Cheung, borsanın 26 Mart’ta Türkiye’de hizmet vermeye başlamasının ardından platforma 30 binin üzerinde Türk yatırımcının üye olduğunu söyledi.
Cheung Coindesk’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dünyanın önde gelen Bitcoin piyasası olarak söz konusu büyümesinin başka verilerle de desteklendiğini belirtirken, “Türkiye Orta Doğu ve Avrupa’da bağımsız kripto para birimi yatırımcısının yüksek olduğu tek ülke ve dünya genelinde en güçlü ve umut vaat eden kripto para topluluklarından birine sahip” dedi.
ING Bank’ın Nisan 2018’de yaptığı bir araştırma, Türkiye’nin yüzde 18 oranında Bitcoin yatırımcısıyla Avrupa’da en yüksek oranda kripto para birimi yatırımcısının bulunduğu ülke olduğunu ortaya koymuş ve Türk kripto para yatırımcılarının yüzde 45’i uzun dönemde kripto para birimleri yatırımlarını tutmayı düşündüklerini söylemişti.
Söz konusu rakamlara paralel olarak Güneri, “Şu ana kadar platformdaki yatırımcı sayısında hiç düşüş görmedik, yalnızca yavaşlama gözlemledik. En zorlu günlerde bile platforma yeni yatırımcılar üye oldu” dedi.
Güneri, enflasyonda görülen dalgalanmaların Türk yatırımcılar arasında kripto para adaptasyonunun ana etkeni olduğunu belirtken, Ağustos 2018’de Türk lirasının dolar karşısında yüzde 20 düzeylerinde değer kaybettiği gün, BtcTurk işlem hacminin yüzde 100’ün üzerinde yükseldiğini söyledi. Güneri, “Sağlam paranın artık dolar veya euro değil, Bitcoin olduğunu düşünüyorum. Bitcoin, bazen spekülasyonlara maruz kalsa da yeni neslin tasarruf aracı haline geldi” dedi.

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