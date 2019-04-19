BTA, 10 restoranıyla İstanbul Havalimanı'nda

TAV Havalimanları'nın iştiraki BTA, Atatürk Havalimanı'nda edindiği tecrübeyi geliştirerek İstanbul Havalimanı'na taşıdı. BTA, yeni İstanbul Havalimanı'nda 10 ayrı noktada hizmet verecek.

BTA açıklamasında, "Türkiye, Gürcistan, Makedonya, Tunus, Umman, Letonya, Hırvatistan ve Suudi Arabistan'da toplam 18 havalimanında her gün yüz binlerce yolcuya hizmet sunan BTA, yeni İstanbul Havalimanı'nı da portföyüne ekledi. TAV Havalimanları'nın iştiraki olan ve 1999 yılından beri başta Atatürk Havalimanı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı havalimanlarında hizmet veren BTA, yeni havalimanında 4 bin 200 metrekarelik alanda 10 farklı konseptiyle ve zengin menü seçenekleriyle misafirlerinin havalimanında kaliteli vakit geçirmelerini sağlamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

"FARKLI DAMAK LEZZETLERİNE BAŞARI İLE CEVAP VERİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur ise şunları kaydetti:

"Dokuz ülkedeki 18 havalimanında, 350'yi aşkın noktada misafirlerimizle buluşuyoruz ve onların beklentilerini yakından izleyerek konseptlerimizi inovatif bir yaklaşımla oluşturuyoruz. İstanbul Havalimanı'nda 10 ayrı noktada hizmet veriyoruz. Anadolu mutfak kültürünü tanımak isteyen yolcularımıza farklı lezzetleri deneyimleme şansı sunan Tadında Anadolu, Türkiye'ye ilk kez gelen dünyaca ünlü markalar, ünlü şeflerimizin yarattığı konseptler ile misafirlerimizi karşılıyoruz."