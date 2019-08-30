British Steel, TSP Projects'i Fransız Systra'ya satıyor

Fransa merkezli mühendislik firması Systra'nın, British Steel alt firması olan TSP Projects'i 70 milyon poundluk borçlarıyla birlikte satın alması bekleniyor.

Sky News haberine göre, anlaşmanın Systra ve British Steel'i Mayıs'tan bu yana zorunlu tasfiye durumunda yöneten Official Receiver tarafından önümüzdeki hafta duyurulması bekleniyor. Birleşik Krallık hükümetinin sanayi devine finansman desteğini kesme kararı ardından TSP, British Steel'in dışarıdan bir firmaya ilk büyük satışı olacak.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) da, Ağustos ayı ortasında, Birleşik Krallık başta olmak üzere Fransa ve Hollanda’da üretim faaliyetleri bulunan, British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardığını açıkladı.

Açıklamaya göre, OYAK’ın sahibi olduğu Ataer Holding, British Steel için sunduğu stratejik gelecek planı ile verilen teklifler arasından sıyrılarak, 2 aylık süre boyunca detaylı finansal, yasal ve operasyonel inceleme yapacak tek şirket olma hakkını (münhasırlık) elde etti.

Münhasırlık süresi boyunca British Steel’in gelecekteki başarısında önemli rolü olacak olan müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları ile yakın müzakereler yapılacak. Detay inceleme sürecinin 2019 Ekim ayında tamamlanması ve başarıyla sonuçlanması halinde devir teslimin 2019 yılı içinde yapılması bekleniyor.