British Council : İngilizce öğretmenleri için lisans üstü burs

A.S. Hornby Eğitim Fonu, Türkiye’deki İngilizce dil öğretimine katkı sağlama potansiyeline sahip İngilizce öğretmenleri için önemli bir yüksek lisans burs olanağı sunuyor.

British Council'dan yapılan açıklamaya göre, Ekim 2020 - Eylül 2021 arasında Warwick Üniversitesi’nde gerçekleştirilebilecek yüksek lisans bursu, konaklamadan ulaşıma, öğrenim ücretinden vizeye kadar tüm masrafları kapsıyor.

Buna göre, bursa, https://www.teachingenglish.org.uk/article/hornby-... web sitesi üzerinden, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00’a kadar başvurulabilecek.

1961 yılında A.S. Hornby tarafından hayata geçirilen fon, dünya çapında İngilizce öğretimini desteklemek üzere kuruldu. Hornby bursları, ülkelerinde İngilizce öğretimine ve öğretmenlerine önemli bir katkı sağlama potansiyeline sahip, deneyimli İngilizce öğretmenlerini desteklemeyi hedefliyor.

A.S Hornby Eğitim Fonu tarafından, İngiliz Dili Eğitimi ve TESOL üzerine sunulan burs için uygunluk kriterleri:

- Bursa hak kazanan adayların, en az üç yıl tam zamanlı İngilizce dil öğretimi deneyimi ve üniversite diplomasına sahip olmaları zorunlu.

- Adayların, üniversite tarafından öngörülen İngilizce yeterlilik sınavından geçerli not almaları gerekiyor.

- İlk elemeyi geçerek seçilen adaylar, British Council Türkiye ofisine görüşmeye davet edilecek. Görüşmeler, 9-13 Aralık 2019 haftasında gerçekleştirilecek. Mülakatta başarılı olan adaylar, ön eleme listesine alınacak ve son karar için Hornby Eğitim Fonu ve British Council yetkililerine iletilecektir.

- Hornby Eğitim Fonu bursu, adayın Warwick Üniversitesi tarafından kursa kabul edilmesi ile onaylanır.

Bursa başvuranlar için dil yeterlilik kriterleri de şöyle belirlendi:

IELTS - Genel 6.5, Yazma 6.5, Okuma, Dinleme ve Konuşma 6.0

TOEFL - Genel 92, Dinleme 21, Okuma 22, Yazma 24, Konuşma 23

PTE - Genel 62, Yazma 62 (Fotoğraflı)