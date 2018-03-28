Brisa’nın toplam satış gelirleri 2017’de 2.2 milyar lirayı geçti

İstanbul, 28 Mart () – Brisa’nın 2017 toplam satış gelirlerinin büyüklüğü 2.2 milyar lirayı aşarken, şirketin toplam bayi ağı da yüzde 50 büyüdü.

Brisa'nın 2017 yılının değerlendirdiği ve 2018 yılı hedeflerinin açıklandığı yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, son 5 yılda net satış gelirlerinin yurt içinde yüzde 46, yurt dışında yüzde 81, toplamda yüzde 54 büyüdüğünü söyledi. Alemdar'ın açıklamalarına göre aynı dönemde bayi ağı da yüzde 50 büyüdü.

Açıklamaya göre, şirketin toplam satış gelirleri 2.29 milyar liraya ulaştı ve önceki yıla göre net satış gelirleri yüzde 30 arttı. Ciroda görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etti ve önceki seneye göre yüzde 35 oranında bir artış ile 325 milyon liralık büyüklüğe ulaşıldı.

Açıklamaya göre 2017 yılında 184 milyon dolar ihracat yapan şirket, 2018 yılında net satış gelirlerinde yüzde 15-20 aralığında büyüme ve ihracatı 200 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Açıklamada, "Ar-Ge Merkezi ile de Türk mühendislerinin ürün tasarım ve süreç geliştirme çalışmalarına odaklanan şirket, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde Hasandağı eteklerinde akıllı lastik fabrikasını kuruyor. Aynı dönemde tüm zamanların ihracat rekorlarına da imza atan Brisa, 2018 yılını büyümeye odaklı bir atılım yılı olarak planlıyor" denildi.

Brisa'dan açıklamaya göre, dünya yenileme ve orijinal ekipman lastik pazarında, son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 3.3 büyüme kaydedilirken, Türkiye yüzde 5 ile daha hızlı büyüdü. 2017 yılında Türkiye lastik pazarı bir önceki yıla göre yüzde 8.4 büyüdü.

Belirli segmentlerde çift haneli büyüme oranlarına ulaşan pazar, gelişim odaklı bir yıl geçirerek, gelecek yıllar için potansiyelini korumaya devam etti. Binek kış lastikleri segmentinde ise sürücülerin emniyete yönelik farkındalıklarının arttığı ve pazarın büyüdüğü gözlemlendi. Brisa, bu koşullar içerisinde Türkiye’de satılan her 3 lastiğin birini pazara sunuyor. (Fotoğraflı)