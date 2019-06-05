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Bridgestone, TomTom Telematics’i satın alacağını duyurdu

İstanbul, 5 Haziran () - Bridgestone, Avrupa’da filo çözümlerini güçlendirmek üzere TomTom Telematics’i satın alma çalışmalarını başlattığını duyurdu. Bridgestone ve TomTom arasındaki anlaşmanın 910 milyon euro olduğu ve devir işlemlerinin...

Bridgestone, TomTom Telematics’i satın alacağını duyurdu

İstanbul, 5 Haziran () - Bridgestone, Avrupa’da filo çözümlerini güçlendirmek üzere TomTom Telematics’i satın alma çalışmalarını başlattığını duyurdu. Bridgestone ve TomTom arasındaki anlaşmanın 910 milyon euro olduğu ve devir işlemlerinin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.
Navigasyon ve harita ürünleri firması TomTom’un geliştirdiği TomTom Telematics, dijital filo çözümleri sunuyor. Bu bilgi ve deneyimle birlikte Bridgestone yenilikçi lastikleri ve öncü hizmetlerini bir adım öteye taşımayı ve filo pazarının kompleks ihtiyaçlarına yeni nesil çözümler sunmayı hedefliyor.
Bridgestone da lastik konusundaki uzmanlığı, global servis ağı ve hizmetlerini TomTom Telematics deneyimiyle birleştirerek Servis olarak Mobilite (Mobility as a service – MaaS) alanında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor.
Bu stratejik yatırım, Bridgestone’un hizmet portföyünü güçlendirmenin yanı sıra firmanın sektörde yenilikçi bir lider olarak lastik tasarımında ve öngörücü lastik bakımı servislerindeki konumunu güçlendirecek.
Satın alma işleminin tamamlanmasıyla, Bridgestone araç ve lastik operasyon koşullarına dair eşsiz bilgi kaynaklarına erişim kazanacak ve büyüyen kullanıcı tabanı 860 bin araca ulaşarak günde 200 milyon bilgi ileten bir platformun sağladığı avantajlardan yararlanabilecek.

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