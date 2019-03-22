Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

Bridgestone "TomTom Telematics"i 910 milyon euroya alıyor

İstanbul, 22 Mart () - Lastik üreticisi Bridgestone, Avrupa’da filo çözümlerini güçlendirmek üzere TomTom Telematics’i satın alma çalışmalarını başlattığını duyurdu. 910 milyon euro bedel karşılığında anlaşma yapan Bridgestone...

Bridgestone "TomTom Telematics"i 910 milyon euroya alıyor

İstanbul, 22 Mart () - Lastik üreticisi Bridgestone, Avrupa’da filo çözümlerini güçlendirmek üzere TomTom Telematics’i satın alma çalışmalarını başlattığını duyurdu. 910 milyon euro bedel karşılığında anlaşma yapan Bridgestone ve TomTom, devir işlemlerinin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasını planlıyor.
Bridgestone'dan yapılan açıklamada, "Navigasyon ve harita ürünlerinde dünyanın lider firmalarından TomTom’un geliştirdiği TomTom Telematics, dijital filo çözümlerinde sıra dışı bir başarıya sahip. Bu bilgi ve deneyimle birlikte Bridgestone yenilikçi lastikleri ve öncü hizmetlerini bir adım öteye taşıyacak ve filo pazarının kompleks ihtiyaçlarına yeni nesil çözümler sunacak" denildi ve eklendi:
"Bridgestone’un iştiraklerinden Bridgestone Europe, TomTom ile bir anlaşma imzalayarak, TomTom Telematics ve bağlı bulunan dijital filo çözümleri işkolunu 910 milyon Euro bedel karşılığında kendi bünyesine katacağını açıkladı. Resmi işlemlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını takiben satın alma işleminin en geç 2019 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor."
Açıklamaya göre, Bridgestone Europe çatısı altına taşınacak olan TomTom Telematics, dijital filo çözümleri platformuyla araçlara sunduğu bilgi ve hizmetlerle sürüş deneyimini daha verimli ve emniyetli bir hale getiriyor. Bu sayede filolar, optimize edilen ve iyileştirilen mobilite süreçleriyle hem rekabet avantajı kazanıyor hem de sürdürülebilir bir başarı yakalıyor.
Bridgestone açıklamasında, "Satın alma işleminin tamamlanmasıyla, Bridgestone araç ve lastik operasyon koşullarına dair eşsiz bilgi kaynaklarına erişim kazanacak ve büyüyen kullanıcı tabanı 860.000 araca ulaşarak günde 200 milyon bilgi ileten bir platformun sağladığı avantajlardan yararlanabilecek. Bu satın alma, sağladığı ekonomik, toplumsal ve çevresel değerle Bridgestone’un öncü hizmetlerle toplum için katma değer yaratma hedefinin bir yansıması olarak görülüyor" denildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328