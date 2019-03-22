Bridgestone "TomTom Telematics"i 910 milyon euroya alıyor

İstanbul, 22 Mart () - Lastik üreticisi Bridgestone, Avrupa’da filo çözümlerini güçlendirmek üzere TomTom Telematics’i satın alma çalışmalarını başlattığını duyurdu. 910 milyon euro bedel karşılığında anlaşma yapan Bridgestone ve TomTom, devir işlemlerinin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasını planlıyor.

Bridgestone'dan yapılan açıklamada, "Navigasyon ve harita ürünlerinde dünyanın lider firmalarından TomTom’un geliştirdiği TomTom Telematics, dijital filo çözümlerinde sıra dışı bir başarıya sahip. Bu bilgi ve deneyimle birlikte Bridgestone yenilikçi lastikleri ve öncü hizmetlerini bir adım öteye taşıyacak ve filo pazarının kompleks ihtiyaçlarına yeni nesil çözümler sunacak" denildi ve eklendi:

"Bridgestone’un iştiraklerinden Bridgestone Europe, TomTom ile bir anlaşma imzalayarak, TomTom Telematics ve bağlı bulunan dijital filo çözümleri işkolunu 910 milyon Euro bedel karşılığında kendi bünyesine katacağını açıkladı. Resmi işlemlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını takiben satın alma işleminin en geç 2019 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor."

Açıklamaya göre, Bridgestone Europe çatısı altına taşınacak olan TomTom Telematics, dijital filo çözümleri platformuyla araçlara sunduğu bilgi ve hizmetlerle sürüş deneyimini daha verimli ve emniyetli bir hale getiriyor. Bu sayede filolar, optimize edilen ve iyileştirilen mobilite süreçleriyle hem rekabet avantajı kazanıyor hem de sürdürülebilir bir başarı yakalıyor.

Bridgestone açıklamasında, "Satın alma işleminin tamamlanmasıyla, Bridgestone araç ve lastik operasyon koşullarına dair eşsiz bilgi kaynaklarına erişim kazanacak ve büyüyen kullanıcı tabanı 860.000 araca ulaşarak günde 200 milyon bilgi ileten bir platformun sağladığı avantajlardan yararlanabilecek. Bu satın alma, sağladığı ekonomik, toplumsal ve çevresel değerle Bridgestone’un öncü hizmetlerle toplum için katma değer yaratma hedefinin bir yansıması olarak görülüyor" denildi.