Brezilya’da kripto para birimleriyle otobüs bileti alınabiliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () – Brezilya’nın önde gelen iki otobüs firması, bilet ödemelerinde kripto para birimlerinini kabul etmeye başladıklarını duyurdu.

Brasil Sul ve Viação Garcia isimli otobüs firmaları, 6 Haziran’dan bu yana internet üzerinden yapılan otobüs bileti ödemelerinde Bitcoin kabul ettiklerini belirtirken, kripto para birimi ödeme seçeneğinin de resmi internet sitelerine eklendiğinin altını çizdiler.

Firmaların konuyla ilgili açıklamasında, kripto para birimleriyle yapılan ödemeleri “kabul eden, ülkedeki ilk ulaşım grubu oldukları” belirtilirken, şöyle denildi: “Ödemelerde öncelikle grup, dünyanın en çok bilinen sanal para birimi Bitcoin’i kabul etti ve Temmuz sonuna kadar da Bitcoin Cash ve Litecoin’i de kabul edecek.”

İki şirket de resmi internet sitelerinde müşterilerin, “Bitcoin ödeme seçeneğini seçtikten sonra cüzdanlarındaki kodu okutmaları gerektiği” belirtildi. İşleme ait makbuzun ise müşteri ödemeyi onayladıktan sonra email adresine gönderileceği vurgulandı.

