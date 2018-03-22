Brezilya Merkez Bankası faizi rekor düşük düzeye indirdi

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Mart () - Brezilya Merkez Bankası'nın Para Politikası Komitesi, politika faizini 25 baz puan düşürerek, tüm zamanların en düşük düzeyi olan yüzde 6.5'e indirdi.

Brezilya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, indirimin "parasal gevşeme politikasını uygun" olduğu belirtilerek, bu yolla ekonomiye destek verildiği, enflasyon konusunda önemli bir sorun görülmediği vurgulandı.