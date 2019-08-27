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Brezilya G7 yardımını reddedecek
Brezilya Federal Hükümeti, G7 ülkeleri tarafından bağışlanması planlanan 20 milyon dolarlık Amazon fonunu reddeceklerini açıkladı. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi gününde yapılan oturumda, G7 ülkelerinin Amazon'daki orman...
EKONOMİ 27.08.2019, 14:12
Brezilya Federal Hükümeti, G7 ülkeleri tarafından bağışlanması planlanan 20 milyon dolarlık Amazon fonunu reddeceklerini açıkladı.
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi gününde yapılan oturumda, G7 ülkelerinin Amazon'daki orman yangınlarıyla baş etme hedefiyle uzun vadeli küresel insiyatif başlatacaklarını duyurmuştu.
Brezilya Genel Kurmay Başkanı Onyx Lorenzoni hükümetin kararı hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Teşekkürler ama verilmek isteyen kaynaklar Avrupa'yı yeniden ağaçlandırma daha geçerli olabilir. Macron, Dünya Mirası olan bir kilisenin yangınını bile önleyemiyor, şimdi de bize mi ders verecek?"
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi gününde yapılan oturumda, G7 ülkelerinin Amazon'daki orman yangınlarıyla baş etme hedefiyle uzun vadeli küresel insiyatif başlatacaklarını duyurmuştu.
Brezilya Genel Kurmay Başkanı Onyx Lorenzoni hükümetin kararı hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Teşekkürler ama verilmek isteyen kaynaklar Avrupa'yı yeniden ağaçlandırma daha geçerli olabilir. Macron, Dünya Mirası olan bir kilisenin yangınını bile önleyemiyor, şimdi de bize mi ders verecek?"
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