Brexit gelişmeleriyle Avrupa piyasaları güne düşüşle başladı

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’nin parlamentonun tatil edilmesinin yasaya aykırı olduğu kararının ardından oluşan siyasal gerilimlerle Avrupa hisse senedi piyasaları güne düşüşle başladı.

Mahkeme, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın söz konusu parlamento kararının yasaya aykırı olduğunu duyurmasının ardından Johnson, erken seçim talebinde bulunurken, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise Johnson’a istifa çağrısı yaptı.

Gelişmelere paralel olarak Avrupa piyasalarında erken işlemlerde;

- DAX yüzde 0i46

- FTSE yüzde 0.56

- CAC yüzde 0.53 düştü.

Bunun yanında dolar euro karşısında yüzde 0.18 düşüşle 1.10003 euroya, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.13 düşüşle 1.24768 sterline geriledi.