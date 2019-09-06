Son Dakika
Brexit çıkmazının sürmesiyle Avrupa piyasaları karışık
Avrupa hisse senedi piyasalarında, Brexit süreci belirsizliğinin etkili olmaya devam etmesiyle karışık bir seyir izlendi. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) Ekim ayında ayrılması için...
EKONOMİ 06.09.2019, 10:05
Avrupa hisse senedi piyasalarında, Brexit süreci belirsizliğinin etkili olmaya devam etmesiyle karışık bir seyir izlendi.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) Ekim ayında ayrılması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, AB’den “tamamen anlamsız” bir Brexit ertelemesi talep etmektense “bir çukurda ölmeyi tercih edeceğini” söyledi.
İngiltere medyasında yer alan bazı haberlerde de İşçi Partisi’nin söz konusu erken seçimi Kasım ayına ertelemeye çalıştığını, seçimin daha erken yapılması durumunda parti lideri Jeremy Corbyn’in yeterli oy alamamasından endişeli olduğunu öne sürmüştü.
Ayrıca, yatırımcılar gün içinde Birleşik Krallık ve AB’den gelecek ekonomik verileri takip edecek.
Gelişmelerin ardından;
- DAX yüzde 0.17 ile bir değişim göstermezken, DAX yüzde 0.17 yükseldi ve FTSE yüzde 0.27 düştü.
Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.08 artışla 1.1043 euroya yükselirken, sterlin ise dolar karşısında yatay seyrederek 1.2326 sterlinden işlem gördü.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) Ekim ayında ayrılması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, AB’den “tamamen anlamsız” bir Brexit ertelemesi talep etmektense “bir çukurda ölmeyi tercih edeceğini” söyledi.
İngiltere medyasında yer alan bazı haberlerde de İşçi Partisi’nin söz konusu erken seçimi Kasım ayına ertelemeye çalıştığını, seçimin daha erken yapılması durumunda parti lideri Jeremy Corbyn’in yeterli oy alamamasından endişeli olduğunu öne sürmüştü.
Ayrıca, yatırımcılar gün içinde Birleşik Krallık ve AB’den gelecek ekonomik verileri takip edecek.
Gelişmelerin ardından;
- DAX yüzde 0.17 ile bir değişim göstermezken, DAX yüzde 0.17 yükseldi ve FTSE yüzde 0.27 düştü.
Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.08 artışla 1.1043 euroya yükselirken, sterlin ise dolar karşısında yatay seyrederek 1.2326 sterlinden işlem gördü.
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:37
|Yatsı
|21:00
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0