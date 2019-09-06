Brexit çıkmazının sürmesiyle Avrupa piyasaları karışık

Avrupa hisse senedi piyasalarında, Brexit süreci belirsizliğinin etkili olmaya devam etmesiyle karışık bir seyir izlendi.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson Perşembe günü ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) Ekim ayında ayrılması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, AB’den “tamamen anlamsız” bir Brexit ertelemesi talep etmektense “bir çukurda ölmeyi tercih edeceğini” söyledi.

İngiltere medyasında yer alan bazı haberlerde de İşçi Partisi’nin söz konusu erken seçimi Kasım ayına ertelemeye çalıştığını, seçimin daha erken yapılması durumunda parti lideri Jeremy Corbyn’in yeterli oy alamamasından endişeli olduğunu öne sürmüştü.

Ayrıca, yatırımcılar gün içinde Birleşik Krallık ve AB’den gelecek ekonomik verileri takip edecek.

Gelişmelerin ardından;

- DAX yüzde 0.17 ile bir değişim göstermezken, DAX yüzde 0.17 yükseldi ve FTSE yüzde 0.27 düştü.

Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.08 artışla 1.1043 euroya yükselirken, sterlin ise dolar karşısında yatay seyrederek 1.2326 sterlinden işlem gördü.



