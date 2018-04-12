Brexit Bakanı: Parlamento nihai anlaşmayı ve Brexit tazminatını veto edebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan () – Birleşik Krallık Brexit Bakanı David Davis, Avrupa Birliği ile müzakere edilen herhangi bir nihai anlaşmayı ve 39 milyar sterlin tutarındaki “boşanma tazminatı” niteliğindeki Brexit ödemesini, anlaşma gelecekte ticari ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin “sağlam” bir fikir vermediği takdirde parlamentonun veto edilebileceğini söyledi.

Londra’da bir etkinlikte konuşan David Davis tarafların Ekim itibariyle bir nihai anlaşma üzerinde anlaşmayı umduğunu, nihai anlaşmanın gelecekte düzenleme ve ticaret gibi alanlara ilişkin “bir çok detay” içermesi gerektiğini söyledi.

Parlamentonun AB müzakerecileri taleplerini yerine getirmediği takdirde, gelecekte ilişkilerin nasıl olacağı “netlik” kazanmadan boşanma tazminatı ödenmesini engelleyebileceğini belirterek “39 milyar sterlin büyük para” dedi.