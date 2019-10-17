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Brexit anlaşması sonrası sterlin beş ayın zirvesinde
Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Brexit konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından, sterlin beş ayın zirvesine ulaştı. Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.93...
EKONOMİ 17.10.2019, 15:45
Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Brexit konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından, sterlin beş ayın zirvesine ulaştı.
Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.93 değer kazanarak 1.29529 dolar yükselirken, euro sterlin karşısında yüzde 0.36 değer kaybetti ve sterlin-euro paritesi 0.86031’e yükseldi. Sterlin, aynı zamanda yene karşı yüzde 0.87 artış gösterdi. Böylece sterlin paritesi de 140.7220 yene yükseldi.
Johnson, AB ile Brexit çerçevesini düzenleyecek "harika bir anlaşma" üzerinde uzlaştığını söyledi.
Parlamentodan hafta sonunda anlaşmayı onaylamasını isteyen Johnson, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Elimizde kontrolü tekrar geri aldığımız harika bir anlaşmaya var... Artık parlamento Brexit'i Cumartesi günü karara bağlamalı, böylece hayat pahalılığı, ulusal sağlık sistemi, suç, şiddet ve çevre gibi öncelikleri ele almaya başlayabiliriz."
Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.93 değer kazanarak 1.29529 dolar yükselirken, euro sterlin karşısında yüzde 0.36 değer kaybetti ve sterlin-euro paritesi 0.86031’e yükseldi. Sterlin, aynı zamanda yene karşı yüzde 0.87 artış gösterdi. Böylece sterlin paritesi de 140.7220 yene yükseldi.
Johnson, AB ile Brexit çerçevesini düzenleyecek "harika bir anlaşma" üzerinde uzlaştığını söyledi.
Parlamentodan hafta sonunda anlaşmayı onaylamasını isteyen Johnson, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Elimizde kontrolü tekrar geri aldığımız harika bir anlaşmaya var... Artık parlamento Brexit'i Cumartesi günü karara bağlamalı, böylece hayat pahalılığı, ulusal sağlık sistemi, suç, şiddet ve çevre gibi öncelikleri ele almaya başlayabiliriz."
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