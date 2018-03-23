Brent petrolün fiyatı 70 doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Mart () - Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol üretiminde kısıtlama ve Rusya’yla yapılan anlaşmanın uzatılacağı açıklaması ile Brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih’in açıklamalarıyla öğle saatlerinde yükselişe geçen petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının yüzde 1.96’lık artışla 70.29 doları geçmesinin yanında, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise yüzde 1.56’lık bir artışla 65.32 dolara yükseldi.

