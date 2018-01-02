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Brent petrol 2014'ten bu yana ilk kez 67 doların üstünde

İstanbul, 2 Ocak () - İran’da yaşanan hükümet karşıtı gösteriler ve Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) arz kesintilerine bağlı olarak Brent petrolün varil fiyatı 2014 yılından bu yana ilk kez 67 doları aştı. Brent...

Brent petrol 2014'ten bu yana ilk kez 67 doların üstünde

İstanbul, 2 Ocak () - İran’da yaşanan hükümet karşıtı gösteriler ve Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) arz kesintilerine bağlı olarak Brent petrolün varil fiyatı 2014 yılından bu yana ilk kez 67 doları aştı.
Brent petrol yüzde 0.4 artışla 67.12 dolara, Batı Teksas Petrolü de 0.3 artışla 60.61 dolara yükseldi.
Enerji piyasaları analiz şirketi Schork Report tarafından yayınlanan notta, İran’da gerçekleşen gösterilerin, petrol piyasasının 2018’e kendinden emin bir halde girmesini sağladığı belirtildi.
İran’da hükümet karşıtı gösterilerin dördüncü güne girmesiyle 2009 yılındaki reform yanlısı gösterilerden beri İran’da yaşanan en gözüpek gösteri olarak kabul ediliyor.
Singapur merkezli Oanda vadeli işlemler kıdemli piyasa analisti Jeffrey Haley, konuyla ilgili olarak, “Küresel stokların düşmesi ve güçlü ekonomik gelişmeler Forties Boru Hattı'nın yeniden açılması ve Libya’daki boru hattı kesintisini telafi ediyor” dedi.
Özellikle Çin’den gelen Brent pretrol talebi ise Brent petrol ve Batı Teksas petrolü arasındaki fiyat farkının açılmasına neden oldu.

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