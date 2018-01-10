Brent hampetrolün varil fiyatı 69 doları aştı

İstanbul, 10 Ocak () - Petrol İnraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın üretim kısıntısını sürdürmelerinin yanında, İran'daki gelişmelerle yükselen hampetrol fiyatları 69 doların da üzerine çıktı.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel aldığı Brent hampetrolün varil fiyatı 2015 Mayıs ayından bu yana ilk kez 69 doları da aşarak 69.26 dolara kadar çıkarken, ABD tipi hafif hampetrolün varil fiyatı da aynı dönemda ilk kez 63 doları aşarak 63.53 dolara yükseldi.