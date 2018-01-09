Brent hampetrolün varil fiyatı 68 doların da üstüne çıktı

İstanbul, 9 Ocak () - Petrol İnraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın üretim kısıntısını sürdürmelerinin yanında, İran'daki gelişmelerle yükselen hampetrol fiyatları 68 doların da üzerine çıktı.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede kıstas olarak kullandığı Brent hampetrolün varil fiyatı 2015 Mayıs ayından bu yana ilk kez 68 doları da aşarak 68.29 dolara kadar çıkarken, ABD tipi hafif hampetrolün varil fiyatı da aynı dönemda ilk kez 62 doları aşarak 62.20 dolara yükseldi.