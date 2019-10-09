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Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden
Akbank İnsan ve Kültür, dünyanın önemli araştırma ve analiz şirketlerinden biri olan Brandon Hall’un “İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri” kapsamında altın ve gümüş olmak üzere iki ödül kazandı. Akbank'tan yapılan açıklamada,...
EKONOMİ 09.10.2019, 16:46
Akbank İnsan ve Kültür, dünyanın önemli araştırma ve analiz şirketlerinden biri olan Brandon Hall’un “İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri” kapsamında altın ve gümüş olmak üzere iki ödül kazandı.
Akbank'tan yapılan açıklamada, "Yenilikçi ürünlerini, insan odaklı hizmet anlayışını ve yüksek teknoloji kullanımını her alana taşıyan Akbank, 'Brandon Hall İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri'nde; 'Yetenek Hareketliliğindeki En İyi Geliştirme' kategorisinde altın ve “'En İyi ve Yenilikçi Yetenek Yönetimi' kategorisinde ise gümüş ödül aldı.
Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, ekip olarak dünyanın en prestijli danışmanlık ve eğitim şirketleri arasında sayılan Brandon Hall'dan iki değerli ödül birden kazanmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı ve ekledi:
"Akbanklılar ile birlikte geleceğe bugünden hazırlanmak için güçlü bir vaatle yola çıktık. Akbanklılara verdiğimiz geleceği keşfetme vaadimizle, klasik bir yetenek yönetimi bakış açısından çıkıp, ihtiyaca özel bir anlayışla ‘Geleceğin Aynası Akbanklı’ adındaki gelişim programımızı yürütüyoruz. Bütüncül bir yetkinlik programı olan ‘Geleceğin Aynası Akbanklı’nın uluslararası bir ödüle layık görülmesi bizim için çok kıymetli. Ayrıca Akbank İnsan ve Kültür olarak tüm uygulamalarımızda multidisiplinerliğin ve sürekli gelişimin, merak duygusunun altını da çiziyoruz. Yarının iş dünyasında var olabilmek için hepimizin farklı alanlarda yetkinliklere sahip olması, sürekli ve geleceğe dönük planlı ve kaynaklarımızı doğru kullanarak gelişime yatırım yapması önemli." (Fotoğraflı)
Akbank'tan yapılan açıklamada, "Yenilikçi ürünlerini, insan odaklı hizmet anlayışını ve yüksek teknoloji kullanımını her alana taşıyan Akbank, 'Brandon Hall İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri'nde; 'Yetenek Hareketliliğindeki En İyi Geliştirme' kategorisinde altın ve “'En İyi ve Yenilikçi Yetenek Yönetimi' kategorisinde ise gümüş ödül aldı.
Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, ekip olarak dünyanın en prestijli danışmanlık ve eğitim şirketleri arasında sayılan Brandon Hall'dan iki değerli ödül birden kazanmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı ve ekledi:
"Akbanklılar ile birlikte geleceğe bugünden hazırlanmak için güçlü bir vaatle yola çıktık. Akbanklılara verdiğimiz geleceği keşfetme vaadimizle, klasik bir yetenek yönetimi bakış açısından çıkıp, ihtiyaca özel bir anlayışla ‘Geleceğin Aynası Akbanklı’ adındaki gelişim programımızı yürütüyoruz. Bütüncül bir yetkinlik programı olan ‘Geleceğin Aynası Akbanklı’nın uluslararası bir ödüle layık görülmesi bizim için çok kıymetli. Ayrıca Akbank İnsan ve Kültür olarak tüm uygulamalarımızda multidisiplinerliğin ve sürekli gelişimin, merak duygusunun altını da çiziyoruz. Yarının iş dünyasında var olabilmek için hepimizin farklı alanlarda yetkinliklere sahip olması, sürekli ve geleceğe dönük planlı ve kaynaklarımızı doğru kullanarak gelişime yatırım yapması önemli." (Fotoğraflı)
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