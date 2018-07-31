BP'nin karı ikinci çeyrekte yıllık yüzde 300 arttı

Elif Varan / İstanbul, 31 Temmuz () - Londra merkezli enerji ve petrol şirketi BP, 2018'in ikinci çeyreğinde karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300 artışla dört katına çıktı ve net kârının yılın ikinci çeyreğinde 2.8 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Beklenti BP'nin 2.7 milyar dolar kar açıklamasıydı.

BP CEO'su Bob Dudley şirketin petrol fiyatlarını 50 ila 65 dolar/varil olarak hesaplamalarını yaptıklarını söyledi.

CNBC'de yer alan habere göre; şirket son dört yıldır ilk kez temettüleri yüzde 2.5 artırarak hisse başına 10.25 dolar cent'e yükseltti.

BP'nin üretimi ikinci çeyrekte 3.6 milyon varile ulaştı.

BP, 2017 yılında yedi büyük projeye imza attı, bu yıl da Rusya, Mısır ve Azerbaycan'da faliyetlerine başlayan üç büyük projeyi tamamladı, üç projenin daha yıl sonuna kadar faliyete geçmesi bekleniyor.

BP genel müdürü Bob Dudley,

"Stratejik yönümüzüaltı çeyrek önce değiştirdik ve bu çeyrek sonuçlarımızın beklentilerin üzerinde geldiği altıncı çeyrek oldu. Şirketimiz ivme kazandı.”