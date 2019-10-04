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BP CEO'su Bob Dudley 9 yılın ardından ayrılıyor
Birleşik Krallık merkezli petrol ve doğalgaz şirketi BP'nin CEO'su Bob Dudley, dokuz yılın ardından görevini bırakıyor. Şirketten Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Dudley'in yerine, BP'nin üretim birimini yönetmekte olan Bernard Looney...
EKONOMİ 04.10.2019, 13:53
Birleşik Krallık merkezli petrol ve doğalgaz şirketi BP'nin CEO'su Bob Dudley, dokuz yılın ardından görevini bırakıyor.
Şirketten Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Dudley'in yerine, BP'nin üretim birimini yönetmekte olan Bernard Looney getirilecek.
BP açıklamasında, "Şirketimizde 40 yıdır çalışmakta olan ve CEO'luk görevini dokuz yıldır yürüten Bob Dudley, bu görvinden ve yönetim kurulundan, 2019 yılına ilişkin bilançonun tamamlanacağı 4 Şubat 2020 tarihinde ayrılacak ve 31 Mart 2020 itibarıyla da emekli olacak" denildi.
Şirketten Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Dudley'in yerine, BP'nin üretim birimini yönetmekte olan Bernard Looney getirilecek.
BP açıklamasında, "Şirketimizde 40 yıdır çalışmakta olan ve CEO'luk görevini dokuz yıldır yürüten Bob Dudley, bu görvinden ve yönetim kurulundan, 2019 yılına ilişkin bilançonun tamamlanacağı 4 Şubat 2020 tarihinde ayrılacak ve 31 Mart 2020 itibarıyla da emekli olacak" denildi.
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