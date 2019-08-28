BP Alaska'daki faaliyetlerini 5.6 milyar dolara satıyor
Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 28 Ağustos ( ) – Küresel petrol şirketi BP Alaska'daki tüm faaliyetlerini özel Hilcorp Energy Company'ye 5.6 milyar dolara satacağını açıkladı. BP'den Salı günü yapılan açıklamaya göre, satış sürecinin,...
Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 28 Ağustos ( ) – Küresel petrol şirketi BP Alaska'daki tüm faaliyetlerini özel Hilcorp Energy Company'ye 5.6 milyar dolara satacağını açıkladı.
BP'den Salı günü yapılan açıklamaya göre, satış sürecinin, eyalet ve federal yasal düzenleme kurumlarının onayının ardından 2020'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
BP CEO'su Bob Dudley, konuyla ilgili açıklamasında, "ABD ve dünyanın başka yerlerinde, uzun vadeli stratejilerimiz doğrultusunda BP'yi sürekli olarak yeniden şekillendiriyoruz ve bugün başka fırsatlara da sahibiz" dedi.
Dudley, liderliğini yaptığı şirketin, denizaşırı ve rafinaj da dâhil olmak üzere Kuzey Amerika'daki işlerini geliştirmeye devam edeceğini sözlerine ekleyerek, "Bu işlem aynı zamanda iki yıllık 10 milyar dolarlık elden çıkarma programımızı desteklemektedir" dedi.
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