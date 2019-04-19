Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

Boyner, her sezon yaptığı ‘Çılgın Kelebek’ indirimi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, indirimin 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceği ve ürünlerde net yüzde 50 indirimin uygulanacağı ifade edildi. İndirim boyunca saat 24.00’e kadar açık olacak 38 şehirdeki 115 Boyner mağazasına 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi beklenildiği vurgulanan açıklamada, indirimin Boyner mağazalarıyla birlikte internet mağazasında da uygulanacağı bilgisi yer aldı.
4 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜNDE GEÇERLİ OLACAK
Açıklamanın devamında, Çılgın Kelebek kampanyasının; kadın, erkek, çocuk giyimden, ayakkabı ve çantaya, spor giyim ve spor ayakkabıdan kozmetiğe, aksesuar ve ev tekstiline kadar 4 milyondan fazla üründe net yüzde 50 indirimin sağlanacağı ifadeleri yer aldı.
(FOTOĞRAFLI)