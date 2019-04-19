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Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

Boyner, ‘Çılgın Kelebek’ indirimini 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ürünlerde yüzde 50 indirimin uygulanacağı ve satışların mağazalar ile internet sitesinden yapılacağı bildirildi. Boyner,...

Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor
Boyner, ‘Çılgın Kelebek’ indirimini 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ürünlerde yüzde 50 indirimin uygulanacağı ve satışların mağazalar ile internet sitesinden yapılacağı bildirildi.

Boyner, her sezon yaptığı ‘Çılgın Kelebek’ indirimi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, indirimin 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceği ve ürünlerde net yüzde 50 indirimin uygulanacağı ifade edildi. İndirim boyunca saat 24.00’e kadar açık olacak 38 şehirdeki 115 Boyner mağazasına 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi beklenildiği vurgulanan açıklamada, indirimin Boyner mağazalarıyla birlikte internet mağazasında da uygulanacağı bilgisi yer aldı.

4 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜNDE GEÇERLİ OLACAK

Açıklamanın devamında, Çılgın Kelebek kampanyasının; kadın, erkek, çocuk giyimden, ayakkabı ve çantaya, spor giyim ve spor ayakkabıdan kozmetiğe, aksesuar ve ev tekstiline kadar 4 milyondan fazla üründe net yüzde 50 indirimin sağlanacağı ifadeleri yer aldı.

 

(FOTOĞRAFLI)

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