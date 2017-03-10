Boyner Perakende’ye 173 milyon TL yatırım

İSTANBUL () - BOYNER Perakende’nin hissedarları Boyner Holding AŞ ile Mayhoola for Investments LLC arasında imzalanan anlaşma ile Mayhoola for Investments, 173.1 Milyon TL yatırımla Boyner Perakende’deki hissesini yüzde 12 oranında artırıyor. Böylece Mayhoola’nın Boyner Perakende’deki pay oranı yaklaşık yüzde 30.7’den yaklaşık yüzde 42.7’ye çıkıyor. Bu hisse satışı Boyner Perakende’de yönetim kontrolü değişikliği meydana getirmiyor.

Yönetim kontrolü değişmemekle birlikte ortaklık yapısında yaşanacak kısmi değişim nedeniyle Boyner Perakende’de Mayhoola For Investments tarafından atanan yönetim kurulu üyesi 1’den 3’e çıkarılacak. 3’ü bağımsız üye olmak üzere 9 kişiden oluşan Boyner Perakende Yönetim Kurulu’nda Boyner Holding ve Mayhoola For Investments 3’er üyeyle eşit oranda temsil edilecek.

SERMAYESİNİ VE KURUMSAL YÖNETİM YAPISINI GÜÇLENDİRİYOR

Boyner Perakende Şubat ayı başında, 57.7 MilyonTL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere yüzde 346,62 oranında artırılarak 257.7 Milyon TL’ye çıkarılacağını ve kurumsal yönetimi güçlendirmek üzere yeni bir İcra Komitesi kurulmasına karar verildiğini duyurmuştu. Bu kararla birlikte Boyner Holding de Boyner Perakende tarafından açıklanan bedelli sermaye artırımına katılacağını Borsa İstanbul’a bildirmişti. Boyner Holding ayrıca Boyner Perakende’deki mevcut paylarından en fazla yüzde 12,0’sine kadar olan kısmının, Boyner Perakende’de mevcutta yüzde 30,7 oranında ortağı Mayhoola For Investments LLC de dahil olmak üzere kurumsal yatırımcılara, karşılıklı mutabakata varılacak fiyat üzerinden satışı için görüşmelere başlanacağını duyurmuştu.

BOYNER PERAKENDE YÖNETİM KURULUNA 3 YENİ ÜYE ATANDI

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Boyner Perakende) ayrıca daha önce açıkladığı Yönetim Kurulundaki icracı üye sayısının azaltılması ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışacak bir İcra Komitesi kurulması kararı çerçevesinde yönetim kuruluna 3 yeni üye atandığını duyurdu. Yönetim Kurulu görevlerinden ayrılan icracı üyelerin yerine Ergun Özen, Bernard Barbour ve Hasan Arat’ın atanmalarına karar verildi. Atamalar, olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere, 10 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Boyner Perakende Yönetim Kurulu ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısında Tayfun Bayazıt, Kamil Ömer Bozer ve Sabri Metin Ar’ın yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak Genel Kurula sunulmasına karar verdi.