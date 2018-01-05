Boyner, 13 milyon ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırdı

ARALIK ayında 13 milyon ziyaretçiyle Boyner, tüm zamanların en yüksek müşterisini ağırladı. Aralık ayları içindeki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşan firmanın mağazaları ve internet sitesinde toplam 3.13 milyon ürün satıldı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre; Aralık ayında 37 şehirde 95 Boyner mağazası, ağırladığı 13 milyon ziyaretçi ile tüm zamanların en yüksek müşteri ziyaretini gerçekleştirdi. Bu dönemde elde edilen satış geçen seneye oranla yüzde 28 büyüme gösterdi. Boyner müşterileri en çok kozmetik ürünü, ayakkabı, kazak ve çanta aldı. Kadın çantalarına büyük rağbet gösterilirken bu kategoride yüzde 51 büyüme kaydedildi. Boyner mağazaları ve internet sitesinde 3.13 milyon ürün satışı gerçekleştirildi.

EN ÇOK PARFÜM SATILDI

Kozmetik kategorisinde geçen seneye göre yüzde 41 oranında büyüme görülürken, Boyner kozmetik yıllık satışının yüzde 20’sini 2017 Aralık ayında gerçekleştirdi. Erkekler ve kadınlar yılbaşı alışverişinde en çok parfüm satın alırken kozmetik bu dönemde en çok büyüyen kategorilerden biri oldu.

AFYON, ÇANAKKALE, VAN, KAYSERİ VE BURSA EN YÜKSEK CİROYU YAPTI

İstanbul, Ankara, İzmir yılbaşı alışverişinde en çok satış yapan şehirler olarak öne çıktı. Anadolu şehirlerinde ise Afyon, Çanakkale, Van, Kayseri, Bursa hem içeriye giren müşteri sayısı hem de satış rakamlarında en yüksek ciro yapan ilk beş il oldu. Akdeniz ve Ege bölgelerinde ağırlıklı olarak spor ayakkabı alışverişi yapılırken, diğer tüm bölgelerde bot satışı ön plana çıktı.

EN ÇOK ERKEKLER HEDİYE ALDI

Aralık ayı boyunca mağazalara gelerek hediye seçenelerin yüzde 57'si erkekler olurken, en fazla hediye erkekler tarafından alındı. Erkekler giyim katagorisinde en çok kazak, pantolon, gömlek, çorap ve mont aldı.

ARALIK AYINDA BİN 532 ADET İYİLİK PAKETİ İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Boyner’in Lokman Hekim Sağlık Vakfı ile birlikte yürüttüğü ‘Askıda İyilik’ projesi ile Aralık ayında toplam bin 532 ihtiyaç sahibine iyilik paketleri ulaştırıldı. Kış sezonunda ise Boyner müşterileri toplam 2 bin 711 adet iyilik paketi satın alarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

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