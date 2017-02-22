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Boydak Holding'e, 'Anadoluya en fazla şirket kazandıran grup' ödülü

KAYSERİ, () – BOYDAK Holding, 13’üncü 'Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'nda, Anadolu'ya en fazla şirket kazandıran grup birincisi ödülünü kazandı. Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde,...

Boydak Holding'e, 'Anadoluya en fazla şirket kazandıran grup' ödülü

KAYSERİ, () – BOYDAK Holding, 13’üncü 'Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'nda, Anadolu'ya en fazla şirket kazandıran grup birincisi ödülünü kazandı.
Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirilen 13’üncü 'Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni'ne Boydak Holding yeni yönetimiyle damga vurdu.
Anadolu’ya en fazla şirket kazandıran grup araştırmasında 12 şirketiyle birincilik ödülünü Boydak Holding CEO'su Ertunç Laçinel aldı. Ertunç Laçinel törende yaptığı konuşmada şöyle dedi:
"12 bin 500 çalışanı, 35 şirketi, bin 700’e yakın yurtiçi, 200’e kadar yurtdışı bayisi ile ekonomimize hizmet veren tüm arkadaşlarım adına bu ödülü sizlerden alıyorum. Yurtdışı pazarlarda var olan 450 milyon dolar hacmindeki ihracatımızı da en kısa sürede milyar dolar seviyesine taşıyıp, üretim ar-ge yatırımlarımızı artırarak, çalışmalarımızı ülkemiz ve milletimiz için yeni başarılar getirecek şekilde devam ettireceğiz."

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