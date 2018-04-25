Bosch: 2018’de satış gelirlerini 2-3 kat artırmayı planlıyoruz

İstanbul, 25 Nisan () - Bosch, zorlu ekonomik ortama rağmen 2018 yılında daha fazla büyümeyi amaçlıyor. 2017 yılındaki rekor sonuçların ardından ekonomik ve jeopolitik riskler dikkate alındığında, Bosch Grubu 2018 yılında satış gelirlerini yüzde 2 ila 3 artırmayı bekliyor.

Bosch CEO'su Dr. Volkmar Denner, Renningen'de gerçekleştirilen yıllık basın toplantısında, "Bağlanabilirliği, sektör ve ürünün teknik bilgisiyle bir araya getirme konusunda rakipsiz bir şirketiz" dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaşam İçin Teknoloji' inancımız, çevreyi korumak için mümkün olan en iyi teknolojileri geliştirme konusundaki motivasyonumuzdur. Hava kalitesini iyileştirirken, insanların da mobil kalmasına yardımcı olmak istiyoruz."

Bosch Grubu, sıfır emisyonlu trafiği gerçeğe dönüştürebilmek için hem elektromobiliteyi bir pazar başarısı haline getirme hem de içten yanmalı motorları geliştirme alanında yoğun yatırımlar yapıyor.

Yenilikçi dizel teknolojisi: Benzersiz NOx emisyonları

Bosch mühendisleri, yeni dizel teknolojisiyle Azot Oksit (NOx) emisyonlarını yasal olarak izin verilen sınırın onda birine indirdi. Ortalamada, geliştirilmiş teknolojiyle donatılan test araçları daha şimdiden kilometre başına 13 miligramdan az ya da 2020 yılından sonra izin verilecek olan 120 miligramdan çok daha az seviyede NOx yayıyor.

Şirket hedeflerinin de açıklandığı toplantıda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Bosch, elektromobilite alanında bir çığır açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılında şirket, elektrikli güç aktarma çözümleri üretimi konusunda toplamı 4 milyar euroyu bulan 20 farklı anlaşmaya vardı.

"Bosch, elektrikli araçlara yönelik pazarın 2020 yılından itibaren yükselişe geçmesini bekliyor ve bu pazarın önde gelen oyuncusu olmayı hedefliyor.

"Otonom sürüşe geçiş konusunda da önemli bir ilerleme kaydeden Bosch, şirketten yapılan açıklamaya göre 2019 yılında sürücü destek sistemlerinde 2 milyar euroluk bir satış elde edecek. Bosch, bu yıl yüzde 20 büyümesi öngörülen pazardan daha hızlı büyüme gösteriyor.

"Ağa bağlı mobilite, Bosch'un önemli oranda satış beklediği başka bir pazar. Bu pazarın değerinin 2022 yılı itibarıyla dünya genelinde 140 milyar euroya yükselmesi bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla yollarda 450 milyondan fazla ağa bağlı araç bulunacak.

IT ve yazılım uzmanlarına yönelik talep devam ediyor

"Bosch Grubu, 31 Aralık 2017 raporlama tarihi itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 402 bin çalışana sahip. Bu, geçtiğimiz yıla oranla çalışan sayısında 12 bin 900 kişilik bir artış olduğu anlamına geliyor.

"Asya Pasifik ile Orta ve Doğu Avrupa'da işe alım süreci son derece güçlü bir performans sergiledi.

"Almanya'da işgücü yaklaşık 3 bin 700 kişilik artışla 137 bin 700 çalışana yükseldi. Bosch, özellikle IT ve yazılım mühendisleri olmak üzere 2018 yılında daha fazla sayıda eğitimli uzman ve yöneticiyi işe almayı hedefliyor."

Yılın ilk üç ayında şirket tarafından elde edilen satış geliri, önceki yılın aynı dönemindeki yüksek seviyeyi yakaladı ve hatta kur etkilerinin arındırılmasının ardından yüzde 5.0 dolayında artış gösterdi.

Şirket, 2017 yılında 78.1 milyar euroluk satış geliri elde etti. Bu, toplamda yaklaşık 1.2 milyar euro farkla, önceki yıla oranla yüzde 6.8'lik (veya kur etkilerinin arındırılmasının ardından yüzde 8.4'lük) bir artış anlamına geliyor.

Tüm iş sektörleri bu olumlu sonuçlara katkıda bulundu. Faaliyet FVÖK'ü (Faiz ve Vergi Öncesi Kar), 2016 yılına oranla yaklaşık yüzde 17.0'lik artışla 2017 yılında 5.3 milyar euroya yükseldi.

Operasyon FVÖK marjı, önceki yıla oranla yüzde 0.6'lık bir artışla yüzde 6.8'e yükseldi. Ar-Ge harcamaları geçen yıl yine yüksek seviyelerde 7.3 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu da satış gelirlerinin yüzde 9’undan fazlasına denk geliyor. (Fotoğraflı)