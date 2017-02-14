Borusan’dan cinsiyet ayrımcılığına karşı rehber

İstanbul, 14 Şubat () – Borusan Grubu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde iş yaşamındaki ayrımcı dil ve davranışlara dikkat çeken bir rehber ve video yayınladı.

İş yaşamında kadın erkek arasında ayrımcılığı besleyen ve önyargı içeren dil, ifade ve davranış kalıplarının farkına varılması; sevgi ve saygıya dayalı bir çalışma ortamına zemin hazırlanması amaçlanıyor.

‘İş Yaşamında Ayrımcılık İçeren Söz ve Davranışlardan Kaçınma Rehberi’ adı altında, Borusan Grubu bünyesindeki toplumsal eşitlik platformu Borusan Eşittir ile Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi danışmanlığında hazırlanan rehberde, günlük iş hayatında sıklıkla karşılaşılan özellikle cinsiyete yönelik ayrımcı ifade ve davranışlar yer alıyor.

Rehberde düzeltilmesi önerilen “adam gibi”, “adamakıllı”, “bayan yönetici”, “kadın işi”, “erkek işi” gibi iş yaşamında cinsiyet ayrımı içeren sözlerle; “dinozor”, “eski kafa”, “yeni yetme”, “dünkü çocuk”, “Y kuşağı” gibi yaş ve kuşak farklarını küçümseyen sözlerin ayrımcı olmayan karşılıklarını içeren afişler çalışma ortamlarına asılarak görünür hale getirildi. Hazırlanan video youtube.com adresinde “Sevgi Dilde Başlar” başlığı altında izlenebiliyor.

Ayrıca “Sevgi Dilde Başlar” adlı kampanya için hazırlanan videoda Borusan çalışanları yer aldı. Videoda, “Diliniz değişirse dünya değişir” mesajı verildi.

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, konu ile ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

“İş yaşamında çoğu zaman iyi niyetli ama cinsiyet ayrımcılığı içeren söz ve davranışlarımız, kadın ve erkeğin, deneyimli ve genç kuşağın birbiri ile uyum içinde, sevgi, saygı temelinde bir işbirliği içinde çalışmasının önünde gizli bir engel teşkil ediyor. Dilin, zihnin bir aynası olduğuna, dilimizdeki değişimin zihnimizi ve davranışlarımızı değiştireceğine inanıyoruz. Daha mutlu ve verimli çalışma ortamları yaratmak en önemli görevimiz ama bunun ötesinde bir insanlık meselesi. Kurumumuzdan başlayarak, insanlarımızı sevgi ve saygı paydasında buluşturmak için elimizden gelen katkıyı yapmak topluma ve geleceğe görevimizdir.”

(Fotoğraflı)