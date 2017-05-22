Borsa’dan yeni kapanış rekoru 96.400

İstanbul, 22 Mayıs () – Son bir aydır sürekli yükseliş trendinde olan Borsa İstanbul (BİST) Mayıs ayı içinde ikinci kez kapanış rekorunu kırdı. BİST endeksi günü 16.96.400 ile tamamladı.

BİST, Nisan ayında yükseliş trendine girmiş ve tarihi rekorlarını kırmaya başlamıştı. 10 Mayıs’ta endeks 96.194,20 ile tarihi kapanış rekorunu kıran BİST endeksi, 17 Mayıs günü içinde de endeks 96.532 ile işlem halinde en yüksek seviyeye çıkarak gün içi rekorunu kırmıştı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren 96 binin üzerinde seyreden BİST endeksi, günü 96.400 ile tamamlayarak yeni tarihi rekoru kırdı.