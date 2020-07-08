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Borsada Yabancı payı yüzde 50’nin altına düştü

Borsa İstanbul'da artan yerli ilgisi ve azalan yabancı yatırımlar sonucunda 16 yıl sonra ilk kez yabancı payı yüzde 50'nin altına düştü. 21 Ocak’ta 123 bin puan seviyeleriyle rekor kırdıktan sonra salgının etkisiyle gerileyen ve 23 Mart’ta 84 bin seviyelerini gören BIST 100 endeksi dün 119 bin seviyelerinden kapandı.

EKONOMİ 08.07.2020, 10:47 08.07.2020, 10:56 Murat Aydın
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Borsada Yabancı payı yüzde 50’nin altına düştü

Borsa İstanbul'da artan yerli ilgisi ve azalan yabancı yatırımlar sonucunda 16 yıl sonra ilk kez yabancı payı yüzde 50'nin altına düştü. 21 Ocak’ta 123 bin puan seviyeleriyle rekor kırdıktan sonra salgının etkisiyle gerileyen ve 23 Mart’ta 84 bin seviyelerini gören BIST 100 endeksi dün 119 bin seviyelerinden kapandı. Borsa

İstanbul’daki (BIST) yabancı payında kritik eşik aşıldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, BIST’teki yabancı yatırımcı oranı, Haziran 2004 sonrası ilk kez dün kapanışta yüzde 50 seviyesinin altına düşerek yüzde 49,82’ye geriledi. Fiili dolaşımdaki payı düşük yüksek piyasa değerli hisseler hariç tutulduğunda yabancı payı bir süredir yüzde 50’nin altındaydı.

OCAKTA YÜZDE 65’Tİ

2020 yılının ocak ayında yüzde 65'ler seviyesinde bulunan BIST'teki yabancı payı, sonraki dönemde kademeli olarak düştü.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 3 Ocak 2020'de 32,3 milyar dolar seviyesinde olan yabancıların BIST'teki hisse stoku değeri, 26 Haziran itibarıyla 24,4 milyar dolara gerilemiş durumda.

17 Mayıs 2013'te 82 milyar dolar seviyesine kadar yükselen yabancıların BIST'teki hisse stoku değeri, hem çıkışlar hem de TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sonucu aradan geçen 7 senede yüzde 70 düştü.

27 Aralık 2019 ile 26 Haziran 2020 tarihleri arasında yabancılar BIST'te nette 3 milyar 960 milyon dolarlık çıkışa imza attı.

Borsadaki yabancı payı yüzde 50'ye düştü: İşte nedenleri...

YERLİ İLGİSİ ARTTI

Borsa İstanbul'da yabancıların payı azalırken, yerli yatırımcıların artan ilgisi dikkat çekiyor.

Salgının Türkiye'de en etkili olduğu nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son 11 yılın en iyi performansına imza attı ve yüzde 30 yükseldi.

TCMB'nin faiz indirimleri ve parasal genişlemeye gitmesinin yanı sıra mevduatta reel faizin eksiye düşmesi, yerli yatırımcının borsaya yönelmesinde etkili oldu.

Endeks, 21 Ocak'ta 123 bin seviyeleriyle rekor kırdıktan sonra salgının etkisiyle gerilemeye başlamış ve 23 Mart'ta 84 bin seviyelerini görmüştü. 21 Ocak ile 23 Mart kapanışları arasındaki fark, yüzde 31'e ulaşmıştı ancak sonrasında tablo tersine döndü. BIST 100 dün 119 bin seviyelerinden kapandı.

Yıl başından bu yana borsada yatırımcı sayısındaki artış yaklaşık 380 bine ulaşarak rekor kırmış durumda.

“YABANCI ÇIKIŞININ ÜÇ NEDENİ VAR”

Sozcu.com.tr'ye konuşan finans uzmanı Dr. Murat Kubilay, yabancıların Borsa İstanbul'dan çıkışının ardında üç ayrı güdünün bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

“İlki, ekonomide pandemi sonrası kalıcı toparlanmanın olmayacağı ve şirket kârlılığında önümüzdeki dönemde düşüş yaşanacağı. İkincisi, 2018’deki gibi TL’nin büyük değer kaybı yaşamasının beklenmesi. Üçüncüsü, olası bir sermaye kontrolü uygulaması…”

Küresel piyasalardaki coşku ve yurt içindeki düşen faizler nedeniyle BIST 100 endeksinde birkaç aydır kırılgan bir ralli gözlemlendiğini, alımların yabancı kaynaklı olmaması nedeniyle; borsanın amiral gemisi bankacılık endeksine pek rağbet olmadığını belirten Kubilay, “Hâlbuki önceki rallilerde en önce ve en fazla bu sektöre alım gelirdi. Diğer taraftan yabancı takasının oldukça düşük olduğu BIST30 dışı hisse senetlerine yerli ilgisi yüksek” dedi.

Kaynak: SÖZCÜ
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