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Borsa yine rekor kırdı: 97.718

İstanbul, 23 Mayıs () – Borsa İstanbul (BİST) endeksi dünkü kapanış rekorundan sonra bugün 97.761 ile hem gün içi işlem rekoru kırdı hem de 97.718 ile kapanış rekoru kırdı. Son aylarda sürekli yükseliş trendi gösteren BİST, haftaya...

Borsa yine rekor kırdı: 97.718

İstanbul, 23 Mayıs () – Borsa İstanbul (BİST) endeksi dünkü kapanış rekorundan sonra bugün 97.761 ile hem gün içi işlem rekoru kırdı hem de 97.718 ile kapanış rekoru kırdı.

Son aylarda sürekli yükseliş trendi gösteren BİST, haftaya rekorla başlamış ve gün içi işlem rekorunun ardından dün kapanış rekoru kırmıştı. BİST bugüne de hızlı başladı. Dünkü kapanışın üzerine yüzde 1’den fazla artış gösteren endeks, 97.761 ile gün içi işlem rekorunu kırdı. BİST 17.30 sonrası işlemlerinde bu rekoru yeniledi ve kapanışta da 97.718 ile kapanış rekorunu tazeledi.

Uzmanlar borsanın bu yükseliş trendiyle 98 bini geçmesi halinde 100 bini zorlayacağını belirtiyor.

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