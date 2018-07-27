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Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 1 milyon 165 bine ulaştı

İstanbul, 27 Temmuz () - Borsa İstanbul’daki toplam yatırımcı sayısı, yılın ilk yarısında, yılsonuna ve ilk çeyreğe göre artarak 1 milyon 165 bin 558'e yükseldi. Artış yerli ve yabancı tüzel ve gerçek yatırımcılardaki artıştan...

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 1 milyon 165 bine ulaştı

İstanbul, 27 Temmuz () - Borsa İstanbul’daki toplam yatırımcı sayısı, yılın ilk yarısında, yılsonuna ve ilk çeyreğe göre artarak 1 milyon 165 bin 558'e yükseldi. Artış yerli ve yabancı tüzel ve gerçek yatırımcılardaki artıştan kaynaklandı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu ile TÜYİD'in 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin "Borsa Trendleri Raporu" yayımlandı.
Rapordaki verilere göre, Haziran ayı itibarıyla Borsa İstanbul’daki yatırımcının yüzde 99.2’si yerlilerden oluştu.
Ocak-Haziran döneminde BIST Tüm işlem hacminde yüzde 32 paya sahip olan yabancı yatırımcıların piyasa değerindeki payı yüzde 62 oldu.
Yabancıların elindeki hisse senetlerinin toplam değeri 196 milyar TL olarak belirlendi. Yabancı yatırımcıların BIST TÜM işlem hacmindeki payı ikinci çeyrekte ortalama yüzde 32 ile Borsa Trendleri Raporu’nun yayınlanmaya başladığı 2012 yılından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.
Yerli yatırımcıların yüzde 99.5’ini oluşturan bireysel yatırımcılar, yerli portföy değerinin yüzde 54’ünü elinde bulunduruyor.
Türkiye’de ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarının döviz cinsi dağılımına bakıldığında Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları hacminde ilk yarıyılda yüzde 15, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 47 artış yaşanırken, euro cinsinden borçlanma araçları hacmi de 2017’nin ilk yarısından bu yana sabit kaldı.

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